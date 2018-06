Na MS vo futbale 2018 aj Faraóni, Inkovia, Levi či Princovia z Perzie. Pozrite si prezývky tímov

MOSKVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Canarinhos, La Furia Roja, Albiceleste, Three Lions či Les Bleus čiže Kanárici, Červená fúria, Nebesky modrí, Tri levi a Modrí. To je výber z najznámejších prezývok účastníkov svetového šampionátu vo futbale, ktorý sa už o dva dni začne v Rusku.

Každá z 32 krajín, ktorá vyslala svojich futbalistov do Ruska, má v súvislosti s futbalom charakteristickú prezývku. Priaznivci futbalu naisto vedia, že Kanárici sú Brazílčania, Nebesky modrí Argentínčania a Červená fúria zasa Španieli.

Prezývky sa hojne používajú v médiách najmä počas televíznych komentárov, ale aj v písanej podobe. Často sa v nich objavujú národné farby (najmä modrá), ale aj mená zvierat (od rôznych druhov vtákov až po levov), čo je typické najmä pre afrických zástupcov. Tak napríklad Nigérijčania sú „Super Orli“, Tunisania „Orli z Kartága“, Senegalčania „Levi od Terangy“ a Maročania „Levi z Atlasu“.

Viaceré z používaných názvov obsahujú aj charakteristiky, ktoré sú príznačné pre danú krajinu. Nečudo, že napríklad Egypťania sú známi pod názvom Faraóni, Peruánci zasa ako Los Incas čiže Inkovia.

Zaujímavé je, že napríklad Nemcom sa hovorí len jednoducho: Mannschaft, čiže mužstvo alebo NationalElf čiže Národná jedenástka. Rovnako veľa fantázie nepreukázali Islanďania, ktorí dali svojim futbalistom jednoduchú prezývku Strákarnir okkar či Naši chlapci.

Dvaja účastníci MS 2018 majú navlas rovnaké prezývky. Peruánci (okrem toho, známi ako Inkovia) sú La Blanquirroja a Poliaci zasa Biało-czerwoni, čo v oboch prípadoch znamená po slovensky Bielo-červení. Nájdu sa aj extravagantnejšie prezývky ako Rode Duivels čiže Červení diabli (Belgicko), Los Cafeteros čiže Pestovatelia kávy alebo Modrí samurajovia (Japonsko) či Bojovníci za národ (Kórejská republika).

Prezývky tímov na MS vo futbale 2018 v Rusku

v abecednom poradí

Anglicko – Albion alebo Three Lions – Albión alebo Tri levy

Argentína – La Albiceleste – Nebesky modrí

Austrália – Socceroos alebo Green and Gold army – pomenovanie vytvorené spojením slov futbal a kengura alebo Zeleno-zlatá armáda

Belgicko – Rode Duivels alebo Diables Rouges alebo Rote Teufel – Červení diabli

Brazília – Seleccao alebo Canarinhos – Výber alebo Kanárici

Dánsko – Danish Dynamite čiže Dánsky dynamit

Egypt – The Pharaohs čiže Faraóni

Francúzsko – Les Bleus alebo Equipe Tricolore – Modrí, resp. Trojfarební

Chorvátsko – Vatreni – Ohniví

Irán – Shahzadehgane Parsi alebo Setarehgane Parsi – Princovia z Perzie alebo Perzské hviezdy

Island – Strákarnir okkar (Our Boys) – Naši chlapci

Japonsko – Blue Samurai – Modrí samurajovia

Kolumbia – Los Cafeteros – Pestovatelia kávy

Kostarika – Los Ticos alebo La Sele – hovorový výraz pre obyvateľov Kostariky, resp. Výber

Kórejská republika – Taegeuk Jeonsa, Taeguk Warriors – Bojovníci za národ

Maroko – Igrzamn n Atlasi čiže Atlas Lions alebo Levi z Atlasu

Mexiko – El Trí alebo El Tricolor – Trojfarební

Nemecko – Die Mannschaft alebo Nationalelf – Mužstvo alebo Národná jedenástka

Nigéria – Super Eagles – Super Orli

Panama – Los Canaleros (The Canal Men) – Muži od kanála

Peru – La Blanquirroja (The White and Red) alebo Los Incas (The Incas) – Bielo-červení alebo Inkovia

Poľsko – Biało-czerwoni (The White and Reds) – Bielo-červení

Portugalsko – Seleccao das Quinas – Výber piatich štítov (prvok z národnej vlajky) alebo Európski Brazílčania

Rusko – Zborná – Mužstvo

Saudská Arábia – The Green Falcons – Zelení sokoli

Senegal – Les Lions de la Téranga (The Lions of Teranga) – Levi od Terangy

Srbsko – Orlovi, The Eagles čiže Orli

Španielsko – „La Seleccion“ alebo „La Furia Roja“ – Reprezentačný výber alebo Červená fúria

Švajčiarsko – „Helvetian cross“ alebo „La Nati“ – Helvétsky kríž alebo Národný tím

Švédsko – Blaagult čiže Modro-žltí

Tunisko – Les Aigles de Carthage (The Eagles of Carthage or The Carthage Eagles) – Orli z Kartága

Uruguaj – La Celeste – Belasí