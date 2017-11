Na nábreží by sa mali cítiť bezpečne chodci aj cyklisti

BRATISLAVA 10. novembra 2017 (WBN/PR) – Prieskum potvrdil nutnosť riešiť problém kolízií na dunajskej promenáde.

Dunajské nábrežie v Bratislave je často svedkom nebezpečných situácií medzi cyklistami a chodcami. Poukázať na tento problém a apelovať na vzájomnú ohľaduplnosť mala za cieľ kampaň Zóna tolerancie, ktorá vznikla na nábreží v zóne River Park z iniciatívy spoločnosti J&T REAL ESTATE. Prieskum realizovaný počas kampane ukázal, že až štvrtina opýtaných zažila na promenáde kolíziu a až dve tretiny ľudí považujú za bezpečnejšie iné riešenia než súčasný stav.

Súčasťou kampane Zóna tolerancie bolo zisťovanie názorov verejnosti, aké opatrenia by užívatelia promenády privítali na zvýšenie bezpečnosti pre všetkých. Prieskumu, ktorý prebiehal prostredníctvom anketárov na promenáde aj online, sa zúčastnilo 721 respondentov, z nich viac ako 22 % tvorili ľudia, ktorí sa po promenáde najčastejšie pohybujú na bicykli. Pohyb po dunajskej promenáde má rôzne motívy – okrem najčastejších peších prechádzok cez víkend ľudia využívajú presun po nábreží často na víkendové cyklovýlety, ale tiež na príchod do práce peši alebo na bicykli, prípadne na relax cez obednú prestávku či ranný beh.

Prieskum potvrdil to, čo dlhodobo tvrdia obyvatelia či pracujúci v tejto lokalite – až štvrtina opýtaných zažila alebo bola svedkom nejakej kolízie. „Neteší nás, že prieskum potvrdil negatívne štatistiky, na ktoré upozorňujeme už dlhodobo,“ uviedla k výsledkom prieskumu hovorkyňa JTRE Daniela Stričková. Pri popise kolízií sa najčastejšie vyskytovalo „chodec na cyklotrase“ alebo „príliš rýchla jazda cyklistu na aj mimo cyklotrasy.“ „Ako dôvod kolízií boli najčastejšie spomenuté nedostatok ohľaduplnosti a nepozornosť, ale zaujímavé je, že zodpovednosť za kolíziu bola rovnakou mierou pripisovaná chodcom aj cyklistom.“

Príčinou, ale aj obeťou kolízií boli často malé deti, ktoré rodičia nie sú schopní ustrážiť a zabezpečiť, aby sa pohybovali vždy mimo vyznačenej cyklotrasy. Viac ako polovica tých, ktorí na nábrežie chodia aj s deťmi, uviedla, že sa tam necítia bezpečne. Niekoľkokrát boli tiež spomenuté strety medzi cyklistami a korčuliarmi, pričom nie je jasné, kto z nich má na vyznačenej cyklotrase prednosť.

Pri zisťovaní, čo by mohlo situáciu zlepšiť, sa takmer dve tretiny opýtaných (59 %) vyslovilo, že za bezpečnejšie ako súčasný stav považujú iné riešenia. Najviac, až 39 % ľudí, by preferovalo vytvorenie tzv. zóny „zmiešaného pohybu“, v ktorej by mali rovnako prístup chodci aj cyklisti, ale tí by museli jazdiť tak, aby chodcov žiadnym spôsobom neohrozili. Pre úplnosť je potrebné dodať, že až 20 % opýtaných sa vyslovilo dokonca za výraznejšie obmedzenie cyklistov v prospech chodcov spôsobmi ako sú nariadenie zosadnutia z bicykla alebo vytvorenie pešej zóny. V prospech zmeny súčasného stavu sa v prieskume vyslovili nielen chodci, ale tiež 32 % cyklistov.

„Prieskum aj živá diskusia okolo Zóny tolerancie ukázali, že problém bezpečného pohybu po promenáde nemožno zjednodušiť iba na konflikt chodcov a cyklistov, všetci sa chcú pohybovať po promenáde bezpečne. A preferované riešenie „zmiešanej zóny“ by mohlo tomu pomôcť bez výraznejších obmedzení jednej či druhej strany,“ uzatvára D. Stričková.

Profil J&T REAL ESTATE, a.s.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., založená v roku 1996, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a. s., zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE, a. s., aj na východoeurópskych realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve.

Najvýznamnejšie projekty J&T REAL ESTATE:

River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Grand Hotel River Park, a Luxury Collection hotel (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava).

www.jtre.sk