Na nikoho nezabudnúť: Výzva na podporu účasti Taiwanu na Svetovom zdravotníckom zhromaždení 2017

Bratislava, 5.5.2017 ( WBN/PR ) Vláda Čínskej republiky (Taiwanu) žiada o globálnu podporu v žiadosti na účasť na 70-tom Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve, Švajčiarsku, koncom mája 2017.

Taiwan, ktorý prišiel o svoje zastúpenie v Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) v roku 1972, pôsobí na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) ako pozorovateľ od roku 2009. Posledných osem rokov sa Taiwan zúčastňuje Svetového zdravotníckeho zhromaždenia na pozvanie generálnej riaditeľky, avšak tento rok Taiwan zatiaľ od WHO pozvanie nedostal.

Je známe, že aktívna účasť Taiwanu na WHA, ako aj na iných stretnutiach organizovaných WHO, dlhodobo vplýva na efektívnu komunikáciu s ďalšími krajinami v oblasti prevencie ochorení a týmto spôsobom urýchľuje kontrolu ochorení na celom svete.

Tento rok má Taiwan v žiadosti o pripojenie sa ku globálnym výzvam na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja 3 (SDG), to znamená zabezpečenie zdravého života a podporu zdravého životného štýlu pre všetky vekové kategórie, snahu o svoju ďalšiu profesionálnu a praktickú účasť na WHA a na ďalších mechanizmoch, spojených s WHO, ako je napríklad Mimoriadny zdravotnícky program.

Podľa predpovedí môže nastať situácia, kedy sa na Taiwane môžu objaviť závažné zdravotné riziká v prípade, že bude Taiwan chýbať v mechanizme WHO. Jedným z rizík je rozšírenie epidémie. Je potrebné uviesť, že Informačné centrum príletov a odletov v Taipei, ktoré je súčasťou Taiwanu, zaznamenáva každoročne viac ako 60 miliónov pasažierov. S takouto významnou pozíciou v globálnej dopravnej sieti by akékoľvek prepuknutie infekčného ochorenia ako napr. MERS, ebola alebo zika bolo rýchlo rozšírené a nezvládnuteľné.

Taiwan je takisto dôležitou zastávkou pre vtáctvo, ktoré migruje z vnútrozemia Číny, Japonska a Južnej Kórey do Juhovýchodnej Ázie a ostrovných štátov Tichomoria a tvorí priestor pre približne 1,25 milióna vtáctva každý rok, nesúc vysoké riziko prepuknutia vtáčej chrípky.

Ďalšou potenciálnou hrozbou je ohrozenie bezpečnosti potravín. V akejkoľvek krajine vyrobené potravinové produkty obsahujú ingrediencie z celého sveta. A práve WHO v roku 2015 uviedla, že viac ako dva milióny ľudí ročne umiera z dôvodu kontaminovaného jedla alebo pitnej vody. Vzhľadom na to, že Taiwan bol 17-tym najväčším vývozcom a 18-tym najväčším dovozcom v oblasti obchodu na svete v roku 2015, globálna bezpečnosť by sa riadila a kontrolovala ťažšie bez aktívneho zainteresovania Taiwanu.

Je zrejmé, že otázky zdravia nemajú hranice. WHO potrebuje, aby Taiwan vybudoval silný globálny zdravotnícky system a Taiwan takisto potrebuje WHO. Žiadosť Taiwanu je dôležitá pre zabezpečenie práv na zdravie ľudí, ktorí tu žijú a toto právo by im nemalo byť zo žiadneho dôvodu odopierané. Taiwan žiada o bližšiu spoluprácu v medzinárodných komunitách a v boji proti ochoreniam, kde je dôležité „na nikoho nezabudnúť”.