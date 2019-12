Na nového ministra spravodlivosti čaká viacero úloh, ktoré sľuboval splniť už Gál

Zaisťovanie majetku, súdna mapa či zmeny v Občianskom zákonníku. Aj tieto úlohy počkajú na nového ministra spravodlivosti po februárových parlamentných voľbách. Zaisťovanie majetku pritom súčasný minister Gábor Gál (Most-Híd) predložil tento rok na rokovanie dvakrát, no neúspešne.

Pri svojom nástupe do funkcie na jar 2018 avizoval aj dotiahnutie súdnej mapy, ktorá je zatiaľ však iba náčrtom. Pomocou mapy by sa mohli v budúcnosti špecializovať súdy na Slovensku tak, aby sa výkon spravodlivosti čo najviac zefektívnil.

Novelu neodobrili

Novela zákona o zaisťovaní a správe majetku narazila dvakrát na nezhody v koalícii. Po tom, ako novelu na jar tohto roka neodobrila Národná rada SR, ju ministerstvo spravodlivosti prepracovalo. Zostali v nej iba odborné a praktické veci, ktoré vzišli z využívania tohto inštitútu. Aj napriek tomu za ňu opäť hlasovalo iba 47 poslancov v pléne parlamentu.

Gál chcel novelu presadiť najmä preto, aby sa zlepšila správa majetku a správca mohol napríklad rýchlejšie speňažiť veci, ktoré podliehajú trvanlivosti. Nie je na teraz zrejmé či aj budúci minister vyvinie v tomto smere vlastnú iniciatívu.

Plán súdnej mapy

Po parlamentných voľbách zostane na stole ministerstva aj plán súdnej mapy. Tému otvorila ešte počas svojho pôsobenia exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Súdy by sa rozdelili podľa agendy a vznikli by ich konkrétnejšie špecializácie. V jednom okrese by tak napríklad existoval jeden súd na trestnoprávnu agendu a ďalší na občianskoprávnu. Súčasné vedenie ministerstva spravodlivosti už zmeny v tejto oblasti nestihne.

V neposlednom rade ministerstvo pod vedením Gála rozpracovalo aj zmeny v Občianskom zákonníku. Jeho rezort nevidí dôvod na to, aby bol projekt zmien v zákonníku zastavený. Návrhy budú spracované do legislatívnej podoby najskôr v ďalšom volebnom období. Skupina odborníkov od začiatku avizovala, že vynechá časti o citlivých témach, ktoré by mohli vyvolať politickú diskusiu, akými sú napríklad dedičské či rodinné právo.