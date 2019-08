Na Novom Zélande objavili kosti jedného z najväčších tučniakov, zrejme bol veľký ako človek

Vedci na Novom Zélande objavili nový druh tučniaka, ktorý býval zrejme veľký ako človek. Crossvallia waiparensis žil v období paleocénu, pred 66 až 56 miliónmi rokov. Pravdepodobne dorastal do výšky zhruba 1,6 metra a vážil do 80 kilogramov.

Pre porovnanie, najväčší žijúci tučniak na svete – tučniak cisársky – dorastá do výšky približne 1,2 metra.

Kosti našiel amatérsky paleotológ

Obrovského tučniaka identifikoval medzinárodný tím vedcov, ktorý analyzoval jeho nožné kosti. Tie vlani objavil amatérsky paleontológ v oblasti North Canterbury. „Toto je jeden z najväčších druhov tučniakov, aký sa kedy našiel,“ vyjadril sa pre spravodajskú stanicu BBC hlavný kurátor z Canterbury Museum a člen vedeckého tímu Paul Scofield . Ako dodal, Crossvallia waiparensis bol špecifický pre vody na južnej pologuli.

Vedci predpokladajú, že tučniaky bývali také veľké preto, že z oceánov zmizli veľké morské plazy. To bolo približne v čase, keď vyhynuli dinosaury. „Potom bol po 30 miliónov rokov čas obrovitých tučniakov. Myslíme si, že v tom čase sa živočíchy vyvíjali veľmi rýchlo. Voda okolo Nového Zélandu bola vtedy ideálna, okolo 25 stupňov Celzia, v porovnaní s tými ôsmimi stupňami, čo máme teraz,“ vysvetlil Scofield.

Vedcom nie je úplne známe, prečo vyhynuli

Nový druh tučniaka je podobný inému vyhynutému druhu Crossvallia unienwillia, ktorého fosílie našli na Antarktíde. Odborníci predpokladajú, že na rozdiel od súčasných tučniakov, nohy tučniakov rodu Crossvallia zohrali väčšiu rolu pri plávaní.

Prečo tieto veľké tučniaky vyhynuli vo vodách južnej hemisféry, nie je vedcom úplne známe. Jednou z teórií je to, že sa tak stalo pre rastúcu konkurenciu s morskými cicavcami.

„V čase, keď sa vyvíjali obrovské tučniaky, vyhynuli veľké morské plazy. V Antarktíde a na Novom Zélande neboli žiadni veľkí morskí konkurenti, až do príchodu zubatých veľrýb a plutvonožcov o mnoho miliónov rokov neskôr,“ povedal Gerald Mayr, ktorý sa tiež podieľal na výskume. Vyhynutie obrovských tučniakov zdanlivo koreluje so vzostupom týchto konkurentov, no konkrétne dôvody ich zmiznutia sú ešte stále predmetom diskusií, dodal Mayr.

Crossvallia waiparensis je jedným z viacerých vyhynutých obrovských živočíchov, ktoré kedysi obývali Nový Zéland. Medzi takéto tvory patria napríklad papagáje, orly, netopiere alebo moa – nelietavé vtáky, ktoré dosahovali výšku 3,6 metra.