Na novovzniknuté správne súdy preložili sedem sudcov, skepsa o personálnom obsadení pomaly mizne, tvrdí predseda Mazák

Súdna rada SR rozhodla v stredu 14. decembra o preložení siedmich sudcov na novovznikajúce správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Vyplýva to zo stanoviska predsedu súdnej rady Jána Mazáka. Celkovo sa podľa neho na súdy hlásilo 10 kandidátov, pričom rada dospela k záveru, že siedmi sú plne spôsobilí pôsobiť v správnom súdnictve.

Chýbajú mu skúsenosti

„O jednej žiadosti sme nerozhodovali pre práceneschopnosť žiadateľky. V jednom prípade sme sudcu okresného súdu nepreložili na budúci správny súd v Košiciach po zistení, že mu chýbajú skúsenosti a aj poznatky zo správneho súdnictva v takej miere, ktorá by tomuto sudcovi bránila v zodpovednom vykonávaní funkcie,“ povedal Mazák.

Zároveň doplnil, že rokovanie o jednej žiadosti sudkyne z krajského súdu rada odložila so zámerom zadovážiť si ďalšie podklady na rozhodnutie súdnej rady.

Väčšina uchádzačov splnila nároky

S výsledkom stredajšieho zasadnutia vyjadril Mazák spokojnosť.

„Ako vidno, značná väčšina uchádzačov o preloženie splnila nároky špecializácie na správne súdnictvo. Nazdávam sa, že aj v ďalšom období budú pribúdať žiadosti o preloženie sudcov na správne súdy,“ uviedol šéf súdnej rady.

Doplnil, že skepsa o personálnom obsadení týchto súdov už pomaly, ale isto mizne.

Obnovením dialógu v justícii a vďaka vecnému prístupu k implementácii súdnej mapy sú podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR jasne viditeľné pozitívne výsledky. V tlačovej správe o tom informovalo MS SR.

Kolaps správneho súdnictva

MS SR však uviedlo, že stále ide len o prvé preloženia sudcov s tým, že bude potrebné obsadiť ešte desiatky miest, až potom môžu nové súdy začať riadne fungovať.

„Potvrdzuje sa tým, že ak by nedošlo k odkladu účinnosti reformy na 1. júna 2023, ako to navrhol minister spravodlivosti Viliam Karas, k pôvodnému januárovému termínu by došlo ku kolapsu správneho súdnictva,“ dodalo MS SR.

Šéf rezortu spravodlivosti v utorok 13. decembra komunikoval aj s novými predsedami správnych súdov. Z týchto diskusií vyplýva, že sa v novom termíne podarí pripraviť súdy ako personálne, tak aj organizačne.

Dôverujú novým súdom

„Ďakujem predsedovi Súdnej rady SR a jej členom za zodpovedný výkon ich dôležitej kompetencie. Zároveň si veľmi cením, že záujemcovia o prácu na správnych súdoch chcú svojimi skúsenosťami prispieť k ich dobrému fungovaniu. To, že sudcovia a sudkyne dnes dôverujú novým súdom, vnímam ako mimoriadne dobrú správu pre ich budúce fungovanie,“ uzavrel minister spravodlivosti.

Prvostupňové správne súdy by mali začať fungovať od júna 2023.