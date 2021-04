Na obrazovky RTVS prichádza relácia Peniaze s moderátorkou Helenou Tomkovou

Zorientovať sa v spleti nových zákonov, nariadení či vyhlášok v oblasti financií nie je vôbec jednoduché. Obzvlášť v aktuálnej situácii prijímame veľké množstvo informácií o zmenách v súvislosti s peniazmi. Máme v tom však jasno? Pomôcť zrozumiteľnou a pútavou formou pochopiť súvislosti týkajúce sa rodinných financií prichádza na obrazovky RTVS moderátorka Helena Tomková a nová relácia Peniaze.

Jednotka prinesie divákom od 4. mája každý utorok po 22.25 h trinásťminútový spotrebiteľský a vzdelávací magazín Peniaze o všetko podstatnom, čo divákov zaujíma i trápi v oblasti financií s podtitulom Všetko, čo potrebujete vedieť o (svojich) peniazoch. Moderátorkou i autorkou relácie je Helena Tomková, ktorá spolu s odborníkmi bude hľadať odpovede na otázky zo sveta peňazí. V atraktívnom spracovaní relácia divákom prinesie užitočné informácie, ktoré môžu pomôcť zorientovať sa každému. Okrem stále platných a dôležitých zákonov budeme v relácii Peniaze vysvetľovať aj nové opatrenia, ktoré pripravuje štát, a v ktorých sa častokrát nevyznajú ani samotní účtovníci či finanční poradcovia.

Relácia Peniaze pomôže divákom so základnými finančnými témami. Ako porovnať hypotéky? Ako odložiť splátky úverov? Ako si podať daňové priznanie? Aj to sú bežné otázky, ktoré v relácii zodpovieme, no obracať sa na náš tím odborníkov budú môcť prostredníctvom sociálnych sietí či mailov aj samotní diváci. „Divákom prinesieme praktické rady a návody, napríklad pre čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí sa chcú dobre postarať o svoje budúce zárobky, ale aj pre celé rodiny. Venovať sa budeme aj tým, ktorí majú drobné biznisy, poradíme i malým podnikateľom a verím, že aj vďaka našim radám sa budú lepšie orientovať vo finančných otázkach,“ hovorí moderátorka Helena Tomková. V štúdiu privítame aj známe osobnosti. V prvej časti prezradí herečka SND Diana Mórová, čo jej z finančnej stránky pomohlo zvládnuť pandemickú situáciu.

„Verím, že nová relácia prinesie divákom RTVS zrozumiteľný pohľad na zložité finančné témy, ktoré boli, sú a budú vždy aktuálne, ako aj odpovede na častokrát nezodpovedané otázky v tejto oblasti. Moderátorke i celému tvorivému tímu držím palce, aby si relácia našla svojich stálych divákov,” povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Reláciu Peniaze nájdu diváci okrem utorkových večerných premiér na obrazovkách Jednotky aj v repríze každý piatok o 15.45 h a v archíve na webe RTVS.sk. Svoje otázky a podnety môžu diváci do relácie zasielať prostredníctvom facebookového profilu Relácia Peniaze a instagramového účtu @relaciapeniaze, či mailom na adrese info@relaciapeniaze.sk. Všetky podstatné informácie zo sveta financií nájdu diváci aj na webe www.relaciapeniaze.sk. „Budeme veľmi radi, ak sa na nás budú diváci prostredníctvom nášho webu a sociálnych sietí obracať a posielať nám spätnú väzbu. Pýtať sa, čo je pre nich zaujímavé, čo by radi videli a čo by sa potrebovali dozvedieť,“ dodáva moderátorka Helena Tomková.

