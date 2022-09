Na oceňovanú česko-slovenskú novinku Slovo boli zvedavé viaceré známe osobnosti

Dobový film režisérky Beaty Parkanovej Slovo prepisoval na festivale v Karlových Varoch históriu, keďže sa stal prvou česko-slovenskou snímkou, ktorej na ňom medzinárodná porota udelila ceny v dvoch hlavných kategóriách – za najlepšiu réžiu a najlepší mužský herecký výkon. Beata Parkanová je zároveň prvá žena z Českej republiky a zároveň len tretia celkovo, ktorá si z Karlových Varov odniesla Cenu za réžiu. Výnimočný film, zasadený do zlomových rokov 1968 a 1969, si nenechali ujsť ani známe tváre zo slovenského šoubiznisu.

Snímku, inšpirovanú silným skutočným príbehom, prišla na Slovensko osobne predstaviť režisérka Beata Parkanová, ktorá k filmu zároveň napísala aj scenár. Spoločnosť jej na slávnostnej premiére v Bratislave robila hlavná ženská predstaviteľka, česká herečka Gabriela Mikulková, a malá herecká nádej, roztomilá Lea Bankó, ktorá v Slove stvárnila dcéru dvoch hlavných hrdinov. Zo slovenských hercov privítali divákov na premiére Helena Krajčiová a Juraj Nvota, ktorí si vo filme zahrali vedľajšie postavy. Slováci mali zastúpenie aj v tvorivom tíme, preto ani v delegácii na premiére nemohli chýbať kameraman Tomáš Juríček, umelecká maskérka Andrea Štrbová či producenti Maroš Hečko a Viliam Štrelinger. Slovenských divákov zároveň prišli privítať aj českí producenti Vojtěch Frič, Ondřej Kulhánek a výkonný producent René Kořenář.

Slávnostná premiéra nového česko-slovenského filmu Slovo sa tešila pozornosti médií aj známych osobností zo slovenskej kultúry. Na oceňovanú filmovú novinku bola zvedavá napríklad herečka Natália Germáni, filmový, divadelný a dabingový herec Juraj Hrčka, spevák, herec a humorista Sáva Popovič či režisér Miro Drobný.

Film sleduje príbeh dvoch manželov, ktorí si navzájom dali slovo, že budú stáť pri sebe v dobrom aj v zlom. Sľúbili si, že budú mať pevné postoje a neprekročia určité morálne a spoločenské hranice. Okolie aj ťažké časy v Česko-Slovensku na konci 60. rokov minulého storočia ich však vystavujú náročným skúškam. Slovo je príbehom o nenápadnej sile lásky dvoch rozdielnych ľudí, ktorí sa navzájom pevne držia a chránia. V hlavných úlohách excelujú Martin Finger a Gabriela Mikulková. V ďalších rolách sa predstavia Jenovéfa Boková, Marek Geišberg, Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej Sokol, Taťjana Medvecká, Petra Hřebíčková, Helena Krajčiová, Ján Jackuliak, Jana Oľhová či Juraj Nvota.

Václav (Martin Finger) je notárom v malom meste na sklonku 60. rokov, nie je členom komunistickej strany a jeho okolie ho vníma ako morálnu autoritu. So svojou manželkou Věrou (Gabriela Mikulková) a deťmi prežíva dobré časy v neľahkej dobe a je pevnou oporou pre rodinu aj spoločnosť. Neustupuje zo svojich zásad ani zo svojho slova a hoci je systematicky nútený robiť ústupky, vytrvalo odmieta vstúpiť do strany. August 1968 a obavy z toho, čo bude nasledovať po okupácii, však nalomia Václavovu psychiku. Dobré časy sa menia na zlé. Teraz je to Věra, kto sa stáva pre svojho manžela oporou, dodáva mu silu stáť pevne na nohách a drží rodinu pokope. Aj ona dala svoje slovo a odmieta ho porušiť bez ohľadu na to, aká neistá je budúcnosť. Dodržať slovo je pre obidvoch čoraz náročnejšie…

Slovo je pre Beatu Parkanovú veľmi osobným filmom, snímka je totiž inšpirovaná životným príbehom jej starých rodičov. Beatin starý otec, ktorý pracoval ako štátny notár, podobne ako Václav odmietol vstúpiť do komunistickej strany a neustály tlak režimu poznačil jeho i jeho manželstvo. „Natáčať filmy, ktorých príbeh či pocity postáv vychádzajú zo mňa alebo z mojich blízkych, je pre mňa jeden zo základných kľúčov, ktorými vstupujem do scenára a filmu. Všeobecné pocity vyznievajú všeobecne. Verím, že je to práve rýdzosť a pravdivosť, presnosť v nuansách, čo vedie k možnosti, ako sa dotknúť sŕdc divákov,“ opísala svoj tvorivý prístup režisérka.

Veríme, že film Slovo chytí za srdce aj vás. V slovenských kinách si ho budete môcť vychutnať už 15. septembra 2022. Čakanie na premiéru vám spríjemní titulná pieseň k filmu, ktorú naspievali Vojtěch Dyk a Lenka Dusilová. Skladba s názvom Slovo vyšla 26. augusta ako singel v sprievode videoklipu. Už zajtra, 9. septembra, zároveň hudobné vydavateľstvo Supraphon vydáva album duetov inšpirovaných filmom, ku ktorému texty piesní napísala samotná režisérka.

