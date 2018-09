Na Okolo Slovenska prídu hviezdy z Tour de France, lákadlom bude aj tím Bora-Hansgrohe

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Už len pár dní zostáva do štartu najprestížnejšieho domáceho cyklistického podujatia, 62. ročníka pretekov Okolo Slovenska. V termíne 12.-16. septembra sa na slovenských cestách predstavia aj tímy z elitného seriálu WorldTour na čele s hviezdami Tour de France či iných významných podujatí.

Lákadlom pre fanúšikov bude najmä nemecký tím Bora-Hansgrohe so Slovákmi Juraj Saganom a Erikom Baškom, ale aj v súčasnosti najlepšie svetové družstvo Quick-Step Floors.

Táto belgická „stajňa“ v tomto roku nazbierala už 60 víťazstiev v pretekoch na ceste a pod Tatry príde s víťazom vrchárskej súťaže na tohtoročnej Tour de France Francúzom Julianom Alaphilippom, šampiónom slávnych jednorazových pretekov Okolo Flámska Holanďanom Nikim Terpstrom, viacnásobným luxemburským majstrom Bobom Jungelsom či známym českým pretekárom Zdeňkom Štybarom.

Silná zostava tímu CCC Sprandi Polkowice

Spomedzi prokontinenálnych tímov bude mať po roku opäť silnú zostavu poľský CCC Sprandi Polkowice, ktorý príde aj s vlaňajším celkovým víťazom Slovincom Janom Tratnikom. Bude mať symbolicky číslo 1.

Okolo Slovenska – 62. ročník – program 12.- 16.9. 2018, kat. UCI 2.1 streda 12. september: prológ: (Poprad – Poprad, 1,6 km)

štvrtok 13. september: 1. etapa (Poprad – Štrbské Pleso, 164,4 km)

piatok 14. september: 2. etapa (Ružomberok – Dubnica nad Váhom, 192 km)

sobota 15. september: 3. etapa: (Dubnica nad Váhom – Nitra, 180 km)

nedeľa 16. september: 4. etapa: (Nitra – Galanta, 157,2 km)

Jedným z 11 kontinentálnych tímov v pelotóne bude aj Dukla Banská Bystrica s najlepšími domácimi jazdcami, ktorí nepôsobia vo WorldTour. Zostavu Dukly BB tvoria: Patrik Tybor, Juraj Bellan, Marek Čanecký, Ján Andrej Cully, Martin Mahďar, Martin Haring a Samuel Oros.

Sedmička Slovákov sa predstaví aj v reprezentačnom tíme SR. Sú nimi Matúš Štoček, Juraj Michalička, Juraj Karas, Adrián Babič, Juraj Lajcha, Róbert Málik, Ľuboš Malovec. Jeden slovenský cyklista je aj v maďarskom kontinentálnom tíme Pannon Cycling – Miklos Szabó.

V pelotóne pribudnú sprievodné vozidlá

Celkovo sa prihlásilo 146 pretekárov a 21 tímov z 21 krajín Európy a 2 z Afriky. Jedného zástupcu bude mať Eritrea zásluhou Daniela Teklehaimanota z prokontinenálneho tímu Cofidis, Solutions Crédits a jedného Maroko vďaka Ahmedovi Galdounemu (Kobanya Cycling).

„Vlani sme sa tešili, že sme sa dostali do kategórie pretekov UCI 2.1, tento rok v nej zostávame a chceme sa stabilizovať. Rozhodli sme sa, že pozveme 7-členné tímy, nie šesťčlenné ako v minulosti. Je to pre nás niečo nové, napríklad aj to, že športoví riaditelia tímov budú bývať samostatne na izbách, v pelotóne nám pribudnú sprievodné vozidlá a rovnako sme museli rátať so zvýšenými nárokmi na ubytovanie a parkovanie. Sú to možno na prvý pohľad problémy, ale v konečnom dôsledku príjemné starosti,“ povedal prezident Slovenského cyklistického zväzu Peter Privara na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

„Čaká nás mimoriadne kvalitná konkurencia, ktorá v bodovom hodnotení jasne prevyšuje podobné preteky v okolitých krajinách,“ doplnil Privara na margo účinkovania popredných svetových cyklistov.

Jedna z etáp vyvrcholí na štadióne

Preteky Okolo Slovenska odštartujú 12. septembra 2018 úvodným prológom na 1,6 km v centre Popradu a hneď prvá tatranská etapa so 7 horskými prémiami a cieľom v Štrbskom Plese (164,4 km) určí charakter celkovému poradiu. Potom sa cyklisti presunú do tradičnej cyklistickej bašty Dubnice nad Váhom, kde na pelotón čaká zaujímavý záver na tartanovom ovále futbalového štadióna.

Technický riaditeľ pretekov Stanislav Holec vysvetlil dôvod, prečo sa cyklisti po rokoch opäť vrátia do Dubnice na futbalový štadión.

„Keďže každým rokom narastá záujem divákov o tieto preteky, chceme, aby špičkových jazdcov videlo čo najviac priaznivcov cyklistiky. Práve v Dubnici preto absolvujú cyklisti dva okruhy s vyvrcholením na štadióne, kde sa v minulosti pravidelne končili aj etapy Pretekov mieru. Verím, že bude zaplnený divákmi. Na mestskom okruhu Dubnica – Nová Dubnica budú musieť cyklisti 96-krát zabrzdiť a preradiť rýchlosť, čiže bude to technicky mimoriadne náročné. Táto etapa by mohla rozhodnúť o celkovom poradí, nielen tá náročná horská s dojazdom do kopca v Štrbskom Plese,“ zdôraznil dlhoročný autor tratí na Okolo Slovenska.

Z Dubnice sa pelotón Okolo Slovenska presunie do Nitry a preteky vyvrcholia šprintérskym záverom na západe Slovenska v Galante.

Generálny riaditeľ Peter Privara ešte vlani definoval trasu tak, že si pomohol prirovnaním z nedávnej minulosti: „Jubilejný 60. ročník spájali kúpeľné mestá, vlani boli etapovými centrami kráľovské mestá a mottom tohtoročného pokračovania bude ´Od Tatier k Dunaju.´ Chceme spojiť tieto dva symboly Slovenska, aby sme našu bohatú históriu aj krásy prírody mohli prezentovať pred celým svetom.“