Na olympiáde v Tokiu dochádza k rozsiahlemu sexuálnemu obťažovaniu novinárok, tvrdí americká reportérka

Na olympijských hrách v japonskom Tokiu dochádzalo k rozsiahlemu sexuálnemu obťažovaniu novinárok. Ako uviedol web metro.co.uk, tvrdí to športová reportérka americkej televíznej stanice Fox Sports Laura Okminová.

Skúsená novinárka pôsobí v spomenutom médiu od roku 2002. Pokrýva predovšetkým tamojšie zámorské súťaže NFL, NBA a MLB, ale aj najväčší športový sviatok – olympijské hry. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter prezradila, že niektoré žurnalistky na podujatiach pod piatimi kruhmi trpia.

„Olympijské spravodajstvo znamená dlhé hodiny na cestách,“ uviedla na spomenutej sociálnej sieti. Dodala, že je zdesená z mužov, ktorí ju pozývajú do svojich izieb.

Olympic coverage means long hours on the road. Getting WAY TOO MANY msgs like this: “I’m appalled at the men who have been hitting on me and inviting me to their rooms and so forth. I can handle that and blow it off easily. What I can’t handle is the way they treat me (cont..)

— Laura Okmin (@LauraOkmin) August 4, 2021