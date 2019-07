Na oslavách SNP bude aj zástupca Ruska, Rada federácie vyšle na Dankovo pozvanie delegáciu

Predseda NR SR Andrej Danko v utorok na rokovaní v Moskve osobne pozval predsedníčku Rady Federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Valentinu Matvijenkovú na augustové oslavy SNP do Banskej Bystrice. Matvijenková prisľúbila Dankovi, že na Slovensko vyšle svoju delegáciu.

„Ďakujem Andrejovi Dankovi za pozvanie na oslavy SNP a sľubujem, že do Banskej Bystrice pošleme delegáciu Rady Federácie. Som rada, že Slovensko ako krajina oceňuje ľudí, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. To je cesta, ako upevňovať naše bilaterálne vzťahy. Práve tie majú význam pri obchodnej spolupráci. Vážime si aj postoj Slovenska k Rusku v Európe a najmä postoj SR na sankcie EÚ voči nám, ktoré Slováci odmietajú,“ povedala v utorok Valentina Matvijenková.

„Chcem mať vyvážené politické vzťahy na všetky svetové strany. To mi v politike skôr ubližuje, ale u Rusov cítim veľké srdce. Nie vždy je to po vôli liberálom, ktorí ma za to valcujú a majú k dispozícii milióny na kampaň od západných štátov. To sme videli aj v prezidentských voľbách,“ povedal v Moskve v utorok Andrej Danko.