Na ôsmy triumf na MS v hokeji 2019 sa Rusi nadreli, v závere hrali Američania vabank a boli to nervy

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Ruskí hokejisti naďalej ťahajú sériu víťazstiev na svetovom šampionáte v Bratislave a po postupe do semifinále stále môžu pomýšľať na piatu medailu za ostatných šesť rokov a prvé zlato od šampionátu v Bielorusku 2014.

Američanov zdolali 4:3 v mimoriadne ofenzívnom predstavení, diváci na ZŠ Ondreja Nepelu videli dovedna 75 pokusov na bránku (43:32 pre Rusov) a len vďaka skvelým brankárom Corymu Schneiderovi, resp. Andrejovi Vasilevskému nepadlo viac gólov.

Američania hrali útočný vabank

Na víťazstvo číslo osem sa Rusi poriadne nadreli. Po úvode ako z partesu a dvojgólovom náskoku po prvej tretine Američania neskôr vyrovnali hru.

V záverečnej časti už zverenci Jeffa Blashilla za stavu 1:3 a 2:4 hrali útočný vabank, dvakrát sa dotiahli na rozdiel jedného gólu, ale na vyrovnanie im už nezostal čas.„Či sme si mohli ušetriť tie nervy na konci zápasu? Áno, ak by sme sedeli doma na pohovke a dívali sa na nejaký seriál,“ reagoval ruský tréner Iľja Vorobiov na otázky ruských médií o slabšom závere stretnutia.

„Nebudem hovoriť, že toto bol najťažší zápas. Každý je náročný, keďže toto sú majstrovstvá sveta. A nemyslím si, že semifinále bude jednoduchšie,“ glosoval ruský útočník Nikita Gusev, ktorý si pripísal gól aj dve asistencie.

Kuznecov označil tretí gól za zbytočný

Ďalší útočník ruského tímu Jevgenij Kuznecov zapojil do hodnotenia zápasu ešte väčšie emócie.

„Nemyslím si, že sme hrali zle. V obrane to bolo veľmi dobré a aj v útoku sme mali solídne momenty. Tretí gól v našej bránke bol zbytočný, ale zvládli sme to napriek nervóznemu koncu. Či to bude v semifinále po tomto vybojovanom víťazstve ľahšie? Ľahšie nám bude iba v hrobe,“ skonštatoval Kuznecov na webe championat.com.

Američania mali na MS 2019 podľa papiera najsilnejší tím za ostatné roky a spolu s Rusmi mali útočiť na najcennejšiu medailu. Lenže výkony v košickej základnej skupine ich nedostali vyššie ako na 4. miesto, preto museli hrať vo štvrťfinále proti ruským hokejistom.

Opäť si teda o rok predĺžili čakanie na zlato z majstrovstiev sveta, ktoré trvá od roku 1933. A neobhája ani bronz z vlaňajšej dánskej Kodane. „Chýbali nám góly a body zo základnej skupiny. Škoda, lebo toto bol výborný zápas, ktorý by si zaslúžil prívlastok semifinálový alebo aj finálový. Každý súper je ťažký, ale Rusko vo štvrťfinále asi vôbec najťažší,“ zhodnotil brankár amerického tímu Cory Schneider.

