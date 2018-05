Na ostrove Fernando de Noronha sa narodilo prvé dieťa po 12 rokoch aj napriek zákazu pôrodov

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Na odľahlom brazílskom ostrove Fernando de Noronha, kde platí zákaz pôrodov, sa narodilo prvé dieťa za uplynulých 12 rokov. Mladá žena, ktorá si neželala byť menovaná, priviedla v sobotu na svet dievčatko. Ako uviedla pre miestne médiá, vôbec netušila, že je tehotná.

„V piatok v noci som mala bolesti, a keď som prišla do kúpeľne, všimla som, že mi spomedzi nôh niečo vychádza. Vtedy prišiel otec dieťaťa a zdvihol to. Bolo to bábätko, dievča,“ uviedla pravdepodobne 22-ročná matka pre spravodajský portál O Globo. Dieťatko následne odviezli do miestnej nemocnice. Nečakaný pôrod pre O Globo potvrdila aj miestna samospráva.

Podľa viacerých správ po narodení dieťatka momentálne miestni obyvatelia pomáhajú jeho rodičom. Niektorí z nich im napríklad pre dievčatko darovali oblečenie.

Ostrov Fernando de Noronha leží 370 kilometrov od mesta Natal a má zhruba tritisíc obyvateľov. Nachádzajú sa na ňom niektoré z najkrajších pláží sveta a je tiež známy prírodnou rezerváciou, ktorá je súčasťou brazílskeho národného morského parku.

Dajú sa tu napríklad pozorovať morské korytnačky, delfíny, veľryby či vzácne vtáky. Práve pre zraniteľnosť rezervácie platí na ostrove prísna regulácia populácie. Tamojšie nastávajúce matky preto musia vycestovať na pevninu.