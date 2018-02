Na otváracom ceremoniáli ZOH 2018 v Pjongčangu zaujal obnažený Taufatofua

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) – Rovnako ako počas otváracieho ceremoniálu na OH v brazílskom Riu de Janeiro v auguste 2016 aj na začiatku ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu zaujal pri slávnostnom nástupe krajín športovec oceánskeho kráľovstva Tonga Pita Taufatofua.

Tridsaťštyriročný reprezentant v behu na lyžiach, ktorý sa pred dvoma rokmi v Riu predstavil v taekwonde, aj pri mínusových teplotách nastúpil obnažený v hornej časti tela a v národnom kroji v dolnej polovici. „Volá sa to manafau, naša tradičná tanečná sukňa,“ ozrejmil. Na otázku, či mu nie je zima, pohotovo odvetil: „Necítim chlad. Som z Tongy. Preplávali sme Pacifik. Toto nič nie je.“

V Riu súťažil v taekwonde

Neskôr predsa pripustil, že sa necítil až tak komfortne. „V Riu bolo trochu teplejšiu ako je teraz v Pjongčangu. Podnebie je tu chladnejšie, ale nezáleží na počasí, keď športovec ide reprezentovať svoju krajinu,“ poznamenal.

Kým v auguste 2016 súťažil v taekwonde, mal veľmi málo času, iba poldruha roka, aby sa preorientoval na beh na lyžiach a splnil všetky potrebné kvalifikačné kritériá.

„Bola to jedna z najťažších vecí, akú som kedy zvládol. Ide o úplne odlišné záležitosti. Pri taekwonde sa mi súper snaží kopnúť do hlavy. Pri lyžovaní ide o hodinovú bolesť počas samotného vykonávania činnosti. Máte radšej krátku alebo dlhšiu bolesť? Ja ich milujem obe,“ hovorí Pita Taufatofua.

Končí s vytrvalostným športom

A ako vidí svoju budúcnosť? „Možno sa vrhnem na nejaký iný šport. To už by bola tretia disciplína, a v takej porcii odvetví ešte asi nikto na olympiáde neštartoval. Takže ktovie. Ešte som nad tým vážnejšie neuvažoval. Možno si vyberiem hádzanú. To by som však potreboval celý tím,“ pokračoval austrálsky rodák, ktorý vyrástol v Tonge.

„Keď sa tak zamyslím, po Pjongčangu asi skončím s vytrvalostným športom. Viac mi vyhovuje niečo kratšie a intenzívnejšie. Možno sa budem koncentrovať len na taekwondo, možno k tomu pridám ešte niečo navyše. Do Tokia 2020 sú viac ako dva roky, takže čas na rozhodovanie ešte mám,“ dodal Taufatofua.

Vyjadrenia Pitu Taufatofuu priniesol Olympijský informačný servis.