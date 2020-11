Na ovládanie domácnosti vám stačí jedná aplikácia

Trendom posledných rokov je ovládanie čohokoľvek prostredníctvom svojho mobilného telefónu. K e-mailom, internet bankingu, sociálnym sieťam sa pridávajú aj alarm, kúrenie či zavlažovanie. Slúži na to praktická aplikácia MyJABLOTRON, na ktorú sme sa pozreli bližšie.

Očakávania od mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej ovládate svoju domácnosť aj alarm, sú veľké. Musí byť totiž jednoduchá, praktická a pritom absolútne bezpečná. Za aplikáciou stojí český výrobca alarmov JABLOTRON. Počas svojej bohatej histórie prináša na trh vždy inovácie, ktoré posúvajú svet bezpečnosti na novú úroveň. Už na prvý pohľad je ovládanie alarmu veľmi intuitívne. Využíva systém farebného semafora. Zelená znamená, že alarm je vypnutý a vy sa môžete voľne pohybovať, červená zase znamená STOP, objekt má zapnutú ochranu. Takéto zapínanie a vypínanie dokáže ovládať úplne každý. Na otvorenie garáže pre prichádzajúcu návštevu alebo na spustenie zavlažovania záhrady počas dovolenky totiž stačí iba jeden dotyk.

Foto: Jablotron

PUSH notifikácie

Keď sa niečo stane, ide zväčša o minúty. Každý v tejto situácii ocení PUSH notifikácie, ktoré mobilná aplikácia MyJABLOTRON poskytuje. Tie sa zobrazia na mobilnom telefóne, hneď ako nastane kritická situácia. Budete tak okamžite vedieť o každom poplachu, poruche či poklese teploty. Obratom si môžete prezrieť a zistiť príčinu poplachu. Ide o najrýchlejšiu možnosť zasiahnuť a ochrániť to najcennejšie, čo máte.

Okrem okamžitých PUSH notifikácii mobilná aplikácia MyJABLOTRON ponúka omnoho viac informácií. V prehľadnej podobe si zobrazíte polohu svojho automobilu, údaje o spotrebe elektrickej energie či teplotné grafy z monitorovaných miestností. Priamo v mobilnom telefóne okrem iného nájdete aj snímky z detektorov, vďaka ktorým sa môžete uistiť, či je všetko v poriadku.

Foto: Jablotron

Čo aplikácia dokáže

Ponúka prehľad o všetkých zariadeniach od spoločnosti JABLOTRON.

Ovláda váš alarm rovnako, ako keby ste pracovali s klávesnicou.

Zobrazuje fotografie z detektorov v miestnosti a video z kamier.

Kontroluje vašu chatu alebo garáž.

Ak vás ovládanie rodinného domu mobilnou aplikáciou zaujalo, myslite na to, že základom dobrého výberu je dôveryhodná značka a jej kvalitná mobilná aplikácia. Ňou ovládate neraz svoj najcennejší majetok, a tak musíte mať istotu, že sa na alarm a jeho mobilnú aplikáciu môžete spoľahnúť. Pri výbere dbajte aj na to, či jednotlivé prvky medzi sebou komunikujú bezpečne, majú záložné zdroje alebo či vám v prípade zabezpečenia poisťovňa vyjde v ústrety.

Foto: Jablotron

Veci, ktoré uľahčujú život

Mobilná aplikácia MyJABLOTRON nie je len o ovládaní alarmu. Poskytuje aj množstvo doplnkových služieb, ktoré sa dajú využívať každý deň. Napríklad je to osvetlenie príjazdovej cesty. Ak sa vraciate domov za tmy, môžete si svoj príchod zjednodušiť automatickým rozsvietením svetiel v blízkosti príjazdovej cesty. Ak sa vám nechce odkladať tašky s nákupom a hľadať vypínač, môžete si nastaviť automatické osvetlenie vstupu do interiéru. Príchod domov tak bude príjemnejší. Výborným pomocníkom je alarm JABLOTRON pri otváraní garáže. Stačí, keď na garážovú bránu zablikáte diaľkovými svetlami. Ovládač už tak viac nemusíte hľadať na dne batoha alebo tašky. Bránu môžete v prípade prichádzajúcej návštevy otvoriť aj na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie. V domácnosti oceníte automatické ovládanie krytu bazéna, ohrevu či filtrácie vody, ale aj ovládanie žalúzií, kúrenia a klimatizácie. Praktickými službami sú sledovanie spotreby energií, monitorovanie teploty v izbe či možnosť na diaľku uzatvoriť prívod vody a plynu. Ak máte závlahu trávnika, oceníte automatické zavlažovanie bez ohľadu na to, či ste doma alebo na dovolenke. Táto starosť vám môže odpadnúť. Aj v tom vedia alarm JABLOTRON a jeho mobilná aplikácia pomôcť.

Článok vznikol v spolupraci s Jablotron.sk

