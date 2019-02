Na palube lietadla spoločnosti Norwegian Air nahlásili bombu, cestujúcich museli evakuovať

KODAŇ 7. februára (WebNoviny.sk) – Lietadlo spoločnosti Norwegian Air smerujúce do Nice sa muselo krátko po vzlietnutí vrátiť do Štokholmu po tom, ako niekto nahlásil na palube stroja bombu. Švédska polícia uviedla, že evakuovali 169 pasažierov, no zatiaľ nenašli žiadnu výbušninu.

Zástupca tamojších úradov Daniel Lindblad objasnil, že lietadlo bezpečne pristálo vo štvrtok o 11:14. Hlásenie o bombe prijali o 10:30. Bližšie detaily však zatiaľ nezverejnili.