Na paralympiádu v Tokiu cestuje 27 slovenských športovcov, očakáva sa dvojciferný počet medailí

Slovenskí reprezentanti by na paralympijských hrách v japonskom Tokiu, ktoré sa začnú v utorok 24. augusta a potrvajú do 5. septembra, by radi získali minimálne toľko medailí, ako pred piatimi rokmi na PH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.

Miestenka vďaka výborným výsledkom

V Brazílii sa predstavilo dovedna 29 Slovákov, do Japonska ich cestuje 27. Mnohí Slováci budú obhajovať v Tokiu cenné kovy z Ria, predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš teda verí, že v „krajine vychádzajúceho slnka“ slovenskí športovci získajú aspoň jedenásť medailí. Na paralympijských hrách v ich letnej verzii doteraz Slováci získali 59 medailí – 19 zlatých, 19 strieborných a 21 bronzových.

„Spolu bude Slovenskú republiku reprezentovať v japonskej metropole 27 paralympijských športovcov v 8 športoch, z ktorých si drvivá väčšina vybojovala miestenku vďaka výborným výsledkom na najdôležitejších svetových podujatiach a postavením v renkingu. Iba zopár jednotlivcov sa dočkalo účasti udelením tzv. bipartitnej karty. Aj preto opäť veríme, že nebudeme chýbať na medailových pódiách vo viacerých športoch,“ uviedol Riapoš.

Viacerí patria medzi svetovú špičku

Po tri cenné kovy budú v Tokiu obhajovať Veronika Vadovičová v parastreľba a Jozef Metelka v paracyklistike. Medzi svetovú špičku však patria aj ďalší – Radoslav Malenovský, Kristína Funková (parastreľba) či v Riu bronzový Patrik Kuril (paracyklistika). Zabudnúť nemožno na bocciu, z ktorej Slováci v Riu brali zlato aj striebro. Bronz získali aj Marián Kuřeja (paraatletika) a Peter Kinik (paralukostreľba). Všetky spomenuté športy budú mať slovenské zastúpenie aj v Japonsku, rovnako aj parastolný tenis, paraplávanie a tenis na vozíku. V minulosti bol veľmi úspešný aj predseda SPV Riapoš. „Ako štvornásobný zlatý medailista musím mať tie najvyššie ciele. Nepoznám športovca, ktorý by ich nemal,“ povedal pred svojou siedmou účasťou na PH.

Reprezentantka v parastolnom tenise Alena Kánová v Tokiu nebude bojovať len o medaily vo svojej kategórii, ale aj vo voľbách do komisie športovcov Medzinárodného paralympijského výboru (MPV).

Slovenský paralympijský výbor v spolupráci s partnermi počas PH 2020 pripravil viacero možností pre fanúšikov, ako sledovať dianie v Tokiu – web a sociálne siete SPV či špeciálne štúdio Para Tokio na webe spv.tv.