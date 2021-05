Na pelech pre psíka stačí 10 plastových fliaš

Podložka či pelech pre psíka, škrabadlo pre mačky, ale aj mnohé ďalšie praktické výrobky pre štvornohých miláčikov kúpite aktuálne v sieti predajní Kaufland. Čím sú výnimočné? Všetky sú vyrobené z recyklovaného plastu. Aj toto je jeden z mnohých konkrétnych krokov, ktorými reťazec kráča po ceste znižovania objemu plastov v rámci svojej stratégie REset Plastic.

Viete si predstavť, že na výrobu pelechu pre psíka zo 100 % polyesteru podľa jeho veľkosti poslúži 10 alebo aj 19 plastových fliaš (1,5 l)? Na výrobu podložky na škrabanie pre mačky z rovnakého materiálu zasa postačí 1 pollitrová PET fľaša. Keby sme takto pokračovali vo vyratúvaní, vyšlo by nám zaujímavé číslo recyklovaných plastových fliaš, ktoré poslúžili na výrobu rôznych druhov výrobkov. A práve takéto výrobky Kaufland zaraďuje do sortimentu v rámci akciových ponúk. Nájdeme medzi nimi nielen produkty pre domáce zvieratá, ale aj výrobky do domácnosti či trvalo udržateľnú kolekciu športového oblečenia privátnej značky Newcential®. Pre zaujímavosť pridajme ešte dve čísla – funkčné športové legíny môžu byť vyrobené z 15 a športové tričko z 10 PET fliaš.

AKO SA VYRÁBA TEXTIL Z PLASTU?

Na začiatku celého procesu sú zozbierané použité plastové fľaše, prípadne aj iný vhodný plastový odpad. Ten sa očistí, podrví, roztaví a následne z neho upletú vlákna. Z vlákien potom vzniká recyklovaný polyester, z ktorého sa šijú odevy, produkty pre domácnosť či pre domáce zvieratá.

Foto: Kaufland

REŤAZEC PONÚKA MOŽNOSŤ NAKUPOVAŤ EKOLOGICKEJŠIE

„Trvalá udržateľnosť a znižovanie objemu plastov patrí medzi naše priority. Preto sme sa rozhodli ponúknuť našim zákazíkom vysokokvalitné a zároveň ekologickejšie výrobky pre domácnosť, domáce zvieratá, či oblečenie vyrobené aj z recyklovaných materiálov,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko. Kupujúcim tak reťazec umožňuje rozhodnúť sa aktívne prispieť k zníženiu výroby nových plastov, podporiť opätovné spracovanie použitého plastu a šetriť prírodné suroviny. Jednoducho povedané – nakupovať ekologickejšie.

Je jasné, že obchod nemôže fungovať celkom bez obalov – z praktického, aj z hygienického hľadiska. Navyše neumožňujú to ani zákonom stanovené pravidlá. Aj preto Kaufland, ako zodpovedná spoločnosť, pristupuje s veľkou vážnosťou k problematike znižovania objemu plastov. V rámci svojej stratégie REset Plastic si stanovil za cieľ do roku 2025 znížiť ich spotrebu o 20 % a zaviazal sa tiež k maximálnej recyklovateľnosti 100 % obalov výrobkov vlastných značiek. Rovnako chce do sortimentu zaraďovať produkty vyrobené z recyklovaných materiálov. Pomáha tak oživiť použité plastové obaly a chrániť životné prostredie prostredníctvom efektívnej recyklácie. Súčasne prispieva k zníženiu emisií v ovzduší, pretože výroba nového plastu produkuje vyššie emisie CO2 ako výroba recyklovaného plastu.

Foto: Kaufland

ČO JE RESET PLASTIC

Skupina Schwarz, ktorej súčasťou je aj spoločnosť Kaufland, a ktorá patrí medzi najväčšie medzinárodné obchodné spoločnosti, si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. S medzinárodnou stratégiou REset Plastic chce uskutočniť svoju víziu „Menej plastov – uzavretý kolobeh„. Skladá sa z 5 oblastí:

Zamedzenie – všade, kde je to možné, zamedzujeme používaniu plastov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Dizajn – vytvárame produkty tak, aby sa dali recyklovať a uzatvárali kolobeh.

Recyklácia – zbierame, triedime, recyklujeme a uzatvárame kolobeh cenných surovín.

Likvidácia – podporujeme likvidáciu plastového odpadu z prírody.

Inovácia a osveta – v rámci inovatívnych riešení investujeme do výskumu a vývoja, v oblasti recyklácie a šetrného zaobchádzania s cennými zdrojmi robíme patričnú osvetu.

Viac sa dozviete na kaufland.sk/redukcia-plastov.

Informačný servis