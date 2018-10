Na plátne Nostalgie Bosch, Van Gogh i Ullmannová s Bergmanom

BRATISLAVA 1. októbra 2018 (WBN/PR) – Pestrú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v októbri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý októbrový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Októbrová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu filmu HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVET, ktorá predstaví výstavu „Jheronimus Bosch – Visions of Genius“ v Het Noordbrabants Museum v južnom Holandsku, ktorá po prvý raz zhromaždila väčšinu Boschových obrazov a kresieb do jeho rodného mesta. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na mimoriadne predstavenie snímky VINCENT VAN GOGH – NOVÝ SPÔSOB VIDENIA, ktorá vznikla v spolupráci s odborníkmi z múzea Vincenta van Gogha v Amsterdame pri príležitosti osláv 125. výročia smrti legendárneho maliara. V októbrovom programe však nebude chýbať ani „najlepší európsky animovaný film roka 2017“ S LÁSKOU VINCENT, ktorý rozpráva životný príbeh a skúma záhadnú smrť Vincenta van Gogha výhradne prostredníctvom jeho diel. A pri príležitosti 100. výročia narodenia Ingmara Bergmana zaradila Nostalgia do svojho programu aj senzitívny dokument LIV & INGMAR o 42 rokov trvajúcom vzťahu medzi legendárnou nórskou herečkou Liv Ullmannovou a geniálnym švédskym režisérom, ktorý filmovému svetu priniesol 12 výnimočných filmových diel.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie citlivú melodrámu o láske a dôstojnosti chudobných ZLODEJI, za ktorú japonský majster rodinných drám Hirokazu Koreeda získal Zlatú palmu na MFF Cannes 2018, čiernu krimikomédiu Spikea Lee BLACKkKLANSMAN o černošskom policajtovi, ktorému sa podarilo infiltrovať do Ku Klux Klanu, ocenenú Veľkou cenou poroty na MFF Cannes 2018, vizuálne pôsobivú love story Pawla Pawlikowského STUDENÁ VOJNA o osudovej láske speváčky Zuly a skladateľa Wiktora, ocenenú Cenou za najlepšiu réžiu na MFF Cannes 2018, dánsky psychothriller TIESŇOVÉ VOLANIE ocenený Cenou divákov na MFF Sundance 2018, v ktorom bývalý policajt bojuje s časom, aby zachránil unesenú ženu, či poľskú komediálnu drámu o kríze identity TVÁR ocenenú Veľkou cenou poroty na MFF Berlín 2018. V októbrovom programe Nostalgie nebudú chýbať ani romantická dráma Bradleyho Coopera zo sveta country ZRODILA SA HVIEZDA či dramatický príbeh letu astronauta Neila Armstronga na Mesiac PRVÝ ČLOVEK v réžii Damiena Chazella, ktoré uchvátili kritikov na nedávno skončenom MFF Benátky 2018.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom snímky popredných európskych tvorcov. V októbri ich čaká nemecká psychologická dráma 3 DNI V QUIBERONE, ktorá sleduje tri dni v živote slávnej herečky Romy Schneider, brilantná talianska komédia ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život, či britská komediálna krimidráma KRÁLI ZLODEJOV inšpirovaná skutočným príbehom z roku 2015, kedy sa v Londýne odohrala najväčšia lúpež diamantov v histórii britského zločinu. Októbrový program Nostalgie ponúkne aj novinky slovenského a českého filmu: dokumentárny film Pavla Barabáša TIEŇ JAGUÁRA, v ktorom objavná cesta štyroch priateľov cez amazonskú džungľu vyvrcholí stretnutím s prírodnými indiánmi, životopisnú drámu Roberta Sedláčka JAN PALACH, ktorá rozpráva príbeh posledných mesiacov života študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa, historický thriller Ondřeja Trojana TOMAN, ktorý prináša pravdivý príbeh rozporuplnej osoby Zdeňka Tomana, šéfa československej zahraničnej rozviedky, či romantický thriller Ondřeja Havelku o človeku vo zvierati a zvierati v človeku HASTRMAN podľa oceňovaného románu Miloša Urbana.

Z októbrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná dobrodružná komédia PIADINÔŽKA, ktorá je opakom legendy o yetim, slovenská animovaná rozprávka WEBSTEROVCI o sympatickej pavúčej rodinke, rodinný dobrodružný film HEIDI, DIEVČATKO Z HÔR podľa románu Johanny Spyriovej o dievčatku zo švajčiarskych Álp, či ruská animovaná rozprávka PRINCEZNÁ A DRÁČIK od tvorcov seriálu „Máša a medveď“. Pre väčšie deti je určený dobrodružný čarodejnícky príbeh TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI natočený podľa klasického fantasy románu Johna Bellairsa.

Pokračujú aj predstavenia pre ružinovských seniorov francúzskou romantickou komédiou HORE ZA LÁSKOU i obľúbené Ružinovské detské kino animovanými groteskami PRÍBEHY PEPKA NÁMORNÍKA.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

03.10. ST 19:30 JAN PALACH Robert Sedláček, ČR/SR, 2018

04.10. ŠT 19:30 BLACKkKLANSMAN Spike Lee, USA, 2018

05.10. PI 18:00 PIADINÔŽKA Karey Kirkpatrick, USA, 2018

05.10. PI 20:00 HASTRMAN Ondřej Havelka, ČR, 2018

06.10. SO 18:00 VINCENT VAN GOGH: NOVÝ SPÔSOB VIDENIA (EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Phil Grabsky, Brit./Hol., 2015

06.10. SO 20:00 CESTA ZA LÁSKOU Victor Levin, USA, 2018

10.10. ST 19:00 LIV & INGMAR (BERGMAN 100) Dheeraj Akolkar, Nór./Švéd./Brit., 2012

10.10. ST 20:30 STUDENÁ VOJNA Pawel Pawlikowski, Poľ./Fr./Brit., 2018

11.10. ŠT 19:30 PRVÝ ČLOVEK (PREMIÉRA) Damien Chazelle, USA, 2018

12.10. PI 18:00 WEBSTEROVCI Katarína Kerekesová, SR, 2018

12.10. PI 19:30 ZRODILA SA HVIEZDA Bradley Cooper, USA, 2018

14.10. NE 15:00 S LÁSKOU VINCENT (EUROPEAN ART CINEMA DAY) Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017

15.10. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: HORE ZA LÁSKOU Laurent Tirard, Fr., 2016

17.10. ST 19:30 ZLODEJI Hirokazu Koreeda, Jap., 2018

18.10. ŠT 19:00 TIEŇ JAGUÁRA Pavol Barabáš, SR, 2018

18.10. ŠT 20:15 TIESŇOVÉ VOLANIE Gustav Möller, Dán., 2018

19.10. PI 18:00 PRINCEZNÁ A DRÁČIK Marina Nefedova, Rus., 2018

19.10. PI 19:30 TOMAN Ondřej Trojan, ČR/SR, 2018

20.10. SO 18:00 HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVET (EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Brit., 2016

20.10. SO 19:45 PRVÝ ČLOVEK Damien Chazelle, USA, 2018

24.10. ST 19:30 3 DNI V QUIBERONE Emily Atef, Nem./Rak./Fr., 2018

25.10. ŠT 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

26.10. PI 18:00 HEIDI, DIEVČATKO Z HÔR Alain Gsponer, Nem./Švajč., 2016

26.10. PI 20:00 KRÁLI ZLODEJOV James Marsh, Brit., 2018

27.10. SO 16:00 Ružinovské detské kino: PRÍBEHY PEPKA NÁMORNÍKA USA, 2008, 97 min.

27.10. SO 18:00 TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI Eli Roth, USA, 2018

27.10. SO 20:00 TOMAN Ondřej Trojan, ČR/SR, 2018

31.10. ST 19:00 TIEŇ JAGUÁRA Pavol Barabáš, SR, 2018

31.10. ST 20:15 TVÁR Malgorzata Szumowska, Poľ., 2018

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk