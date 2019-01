Na plátne Nostalgie Caravaggio aj Impresionisti

BRATISLAVA 30. januára 2019 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila vo februári pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý februárový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského i českého filmu, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Februárová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu filmu IMPRESIONISTI A MUŽ, KTORÝ ICH STVORIL z cyklu Exhibition On Screen. Film odhaľuje nevšedný príbeh umenia najväčších revolucionárov, ktorí nám otvorili nový pohľad na svet okolo nás: Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Pissarro sú jedni zo svetovo najpopulárnejších umelcov. Ale kto boli naozaj? Prečo a ako presne maľovali? Jedinečný film sprostredkuje divákom prístup k veľkej výstave so zameraním na mužov, ktorým je prisudzovaný vynález impresionizmu z pohľadu parížskeho zberateľa umenia Paula Durand-Ruela – muža, ktorý ich stvoril. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na mimoriadne predstavenie snímky CARAVAGGIO – DUŠA A KRV o živote barokového búrliváka Michelangela Merisiho, majstra svetla a temnoty, ktorý si podmanil umelecký svet pod menom Caravaggio. Intenzívny film prináša divákom jedinečnú možnosť preskúmať zblízka zvodnú krásu Caravaggiových slávnych obrazov rovnako ako nahliadnuť medzi svetlo a temnotu jeho vnútorného sveta.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. Vo februári sa môžu tešiť na premiéru pokračovania francúzskej komédie o kúzelnej multi-kulti rodinke ČO SME KOMU ZASE UROBILI?, mrazivý severský príbeh ZLOŽKA 64, v ktorom špeciálne kriminálne Oddelenie Q rieši dávny prípad násilného väznenia žien na dánskom ostrove Sprogo, taliansku mysterióznu drámu MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB o záhadnom mužovi, ktorý je pripravený splniť akékoľvek prianie ôsmich návštevníkov reštaurácie The Place, čiernohumornú historickú drámu FAVORITKA odhaľujúcu šialené intrigy a rivalitu žien na dvore anglickej kráľovnej Anny Stuartovej, francúzsku komédiu DO PLAVIEK! o partii sympatických stroskotancov, horkú dánsku komédiu SVIATKY POKOJA A MIERU i šťavnatú islandskú komediálnu drámu WOMAN AT WAR.

Februárový program Nostalgie ponúkne aj premiéru nového slovenského filmu OSTRÝM NOŽOM režiséra Teodora Kuhna. Príbeh otca, ktorému neonacisti zavraždia syna a on sa v prehnitom systéme nedokáže dovolať pravdy, vychádza zo skutočných udalostí nevyriešenej vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Mrazivý mysteriózny thriller TRHLINA o jednej z najväčších záhad Slovenska – nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč – nakrútil režisér Peter Bebjak podľa románu Jozefa Kariku. V programe nebudú chýbať ani novinky českého filmu: komediálne road movie o dvoch dospievajúcich tínedžeroch VŠETKO BUDE, príbeh o stretnutí starnúceho profesora a mladého vietnamského chlapca NA STRECHE či romantická komédia s Jaromírom Hanzlíkom LETO S GENTLEMANOM.

Vo februárovom programe Nostalgie nebude chýbať ani životopisná dráma BOHEMIAN RHAPSODY o legendárnej rockovej skupine Queen či mysteriózny thriller „majstra napätia“ M. Night Shyamalana GLASS. Priaznivci filmovej klasiky sa môžu tešiť na legendárny film Stevena Spielberga SCHINDLEROV ZOZNAM ocenený siedmimi Oscarmi. Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., potešia určite celú rodinu pokračovania úspešných animovaných filmov LEGO PRÍBEH 2 a AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3, ktoré Nostalgia uvedie v 2D i 3D verzii, či ďalšie dobrodružstvo veselej dvojice Asterixa a Obelixa ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie v januári animovanú rozprávku ĽADOVÝ MEDVEDÍK a pre seniorov francúzsku komédiu SRDEČNE VÁS VÍTAME.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.02. PI 18:00 ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA, Alexandre Astier, Louis Clichy, Fr., 2018 (PRE DETI)

01.02. PI 19:45 SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU Steven Knight, USA, 2018

02.02. SO 16:15 VŠETKO BUDE Olmo Omerzu, ČR/SR, 2018

02.02. SO 18:00 CARAVAGGIO – DUŠA A KRV Jesus Garces Lambert, Tal., 2018 (ART ON SCREEN)

02.02. SO 19:45 BOHEMIAN RHAPSODY Bryan Singer, Brit./USA, 2018

06.02. ST 19:30 TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018

07.02. ŠT 19:30 SVIATKY POKOJA A MIERU Paprika Steen, Dán., 2018

08.02. PI 18:00 LEGO PRÍBEH 2 3D Mike Mitchell, Trisha Gum, USA/Austr./Dán., 2019 (PRE DETI)

08.02. PI 20:00 DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018

09.02. SO 16:30 SCHINDLEROV ZOZNAM Steven Spielberg, USA, 1993/2018

09.02. SO 20:00 GLASS M. Night Shyamalan, USA, 2019

13.02. ST 19:30 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018

14.02. ŠT 19:30 ZLOŽKA 64 Christoffer Boe, Dán., 2018

15.02. PI 18:00 LEGO PRÍBEH 2 Mike Mitchell, Trisha Gum, USA/Austr./Dán., 2019 (PRE DETI)

15.02. PI 20:00 TRHLINA Peter Bebjak, SR, 2018

16.02. SO 16:00 Ružinovské detské kino: ĽADOVÝ MEDVEDÍK Nem., 2005

16.02. SO 18:00 IMPRESIONISTI A MUŽ, KTORÝ ICH STVORIL, Phil Grabsky, Brit., 2015 (EXHIBITION ON SCREEN)

16.02. SO 19:45 NA STRECHE Jiří Mádl, ČR/SR, 2019

18.02. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: SRDEČNE VÁS VÍTAME Fr./Belg., 2017

20.02. ST 19:30 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017

21.02. ŠT 19:30 OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018 (PREMIÉRA)

22.02. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 3D Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)

22.02. PI 20:00 LETO S GENTLEMANOM Jiří Adamec, ČR, 2019

27.02. ST 19:30 WOMAN AT WAR Benedikt Erlingsson, Island/Fr., 2018

28.02. ŠT 19:30 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019 (PREMIÉRA)

V marci uvedieme:

01.03. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, USA, 2019 (PRE DETI)

01.03. PI 20:00 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018

02.03. SO 16:15 OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018

02.03. SO 18:00 DIEVČA S PERLOU A ĎALŠIE POKLADY MÚZEA MAURITSHUIS, David Bickerstaff, Brit., 2015 (EXHIBITION ON SCREEN)

02.03. SO 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk.