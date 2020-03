Na plátne Nostalgie Caravaggio i múzeum Ermitáž

Marcová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie snímky CARAVAGGIO – DUŠA A KRV o živote barokového búrliváka Michelangela Merisiho, ktorý si podmanil umelecký svet pod menom Caravaggio. Intenzívny film prináša divákom jedinečnú možnosť preskúmať zblízka zvodnú krásu Caravaggiových slávnych obrazov rovnako ako nahliadnuť medzi svetlo a temnotu jeho vnútorného sveta. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na výpravnú snímku ERMITÁŽ – SILA UMENIA, v ktorej herec Toni Servillo rozpráva veľký príbeh, ktorý sa za 250 rokov odohral na chodbách slávneho múzea i v uliciach magického Petrohradu. V zbierkach Ermitáže sa ukrývajú cenné diela velikánov, akými boli Leonardo, Raffael, Van Eyck, Rubens, Tizian, El Greco, Rembrandt či Caravaggio, ktoré film zobrazuje vôbec po prvýkrát vo vysokom rozlíšení na veľkom plátne.

Pestrú ponuku tridsiatich filmov pripravila v marci pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý marcový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského i českého filmu, aktuálni oscaroví víťazi či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V marci sa návštevníci Nostalgie môžu tešiť na zábavnú francúzsku romantickú komédiu ZAŽIŤ TO ZNOVU, strhujúcu životopisnú drámu slávnej poľskej režisérky Agnieszky Holland ŠARLATÁN inšpirovanú skutočným príbehom výnimočného muža obdareného zvláštnymi liečiteľskými schopnosťami, mrazivú islandskú drámu BIELY, BIELY DEŇ, francúzsku kriminálnu drámu BEDÁRI o policajtovi, ktorý je po preložení z vidieka do Paríža konfrontovaný s gangami mladých z predmestí, taliansku komédiu S CHUŤOU TOSKÁNSKA o sile netradičného priateľstva, francúzsku komediálnu drámu o obetavosti dvoch mužov VÝNIMOČNÍ od režisérov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, skutočný príbeh ženy, ktorá zmenila svet – vedkyne Marie Curie-Sklodowskej v britskej životopisnej snímke RADIOACTIVE, ale i nemeckú komédiu TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ, ktorá je sviežim remakom originálneho talianskeho filmu „Úplní cudzinci“.

Nostalgia v marci ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie: politický thriller SVIŇA nakrútený podľa bestselleru Arpáda Soltésza, český dokument V SIETI otvárajúci tabuizovanú tému zneužívania detí na internete, príbeh dvoch študentov kňazského seminára SLUŽOBNÍCI odohrávajúci sa v totalitnom Československu 80. rokov, českú komediálnu drámu vlastníkov bytov v činžovnom dome VLASTNÍCI, dokumentárne filmy RAJ NA ZEMI o slovenskom fotografovi a novinárovi Andrejovi Bánovi či ALCHYMICKÁ PEC o českom surrealistickom režisérovi a výtvarníkovi Janovi Švankmajerovi.

V marcovej ponuke nebudú chýbať ani čerství oscaroví víťazi 92. ročníka udeľovania cien Americkej filmovej akadémie. Čierna komédia PARAZIT ocenená štyrmi Oscarmi vrátane najprestížnejšej sošky za najlepší film sleduje prefíkanú chudobnú rodinu, ktorá sa infiltruje do domácnosti bohatého biznismena. Satirická komédia z druhej svetovej vojny KRÁLIČEK JOJO získala Oscara za najlepší scenár. V životopisnej romantickej dráme JUDY o hollywoodskej legende Judy Garland žiari Renée Zellweger ocenená Oscarom pre najlepšiu herečku. Jedinečný epický príbeh z prvej svetovej vojny 1917 získal tri sošky vrátane Oscara za najlepšiu kameru. A príbeh štyroch dospievajúcich sestier MALÉ ŽENY podľa románu Louisy May Alcottovej bol ocenený Oscarom za najlepšie kostýmy.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná komédia VPRED o dvoch mladých elfských bratoch, ktorí vyrážajú na výpravu do sveta fantázie, veselé dobrodružstvo polárneho lišiaka SNEŽNÁ HLIADKA, animovaná rozprávka o statočných zvieratkách SUPER MAZNÁČIKOVIA, ale i neobyčajné dobrodružstvá kúzelného detského sveta, ktoré v snímke ZABUDNUTÝ PRINC čakajú oddaného otca sedemročnej dcérky.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animované zábavné dobrodružstvo malej lienky CHROBÁČIKOVIA a pre seniorov životopisný film ŽELEZNÁ LADY o najvýznamnejšej političke 20. storočia Margaret Thatcherovej v hlavnej úlohe s Meryl Streep…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

04.03. ST 19:30 PARAZIT Bong Joon-ho, Južná Kórea, 2019

05.03. ŠT 19:30 BIELY, BIELY DEŇ Hlynur Pálmason, Island/Dán./Švéd., 2019

06.03. PI 18:00 SUPER MAZNÁČIKOVIA Reinhard Klooss, Nem./Brit./Čína, 2019

06.03. PI 19:45 KRÁLIČEK JOJO Taika Waititi, USA/Nový Zéland/ČR, 2019

07.03. SO 16:00 VOLANIE DIVOČINY Chris Sanders, USA, 2020

07.03. SO 18:00 VÝNIMOČNÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2019

07.03. SO 20:00 SLUŠNÍ CHLAPCI Guy Ritchie, USA, 2020

11.03. ST 18:30 V SIETI Barbora Chalupová, Vít Klusák, ČR/SR, 2019

11.03. ST 20:15 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

12.03. ŠT 19:30 BEDÁRI Ladj Ly, Fr., 2019

13.03. PI 18:00 VPRED Dan Scanlon, USA, 2020

13.03. PI 20:00 S CHUŤOU TOSKÁNSKA Francesco Falaschi, Tal., 2018

14.03. SO 16:00 JUDY Rupert Goold, Brit., 2019

14.03. SO 18:00 ERMITÁŽ – SILA UMENIA (ART ON SCREEN) Michele Mally, Tal., 2019

14.03. SO 19:45 NA NOŽE Rian Johnson, USA, 2019

18.03. ST 19:30 1917 Sam Mendes, Brit./USA, 2019

19.03. ŠT 18:30 RAJ NA ZEMI Jaroslav Vojtek, SR, 2019

19.03. ŠT 20:00 ALCHYMICKÁ PEC Adam Oľha, Jan Daňhel, ČR/SR, 2020

20.03. PI 18:00 SNEŽNÁ HLIADKA Aaron Woodley, USA/Brit./Kan., 2019

20.03. PI 19:45 MALÉ ŽENY Greta Gerwig, USA, 2019

21.03. SO 16:00 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

21.03. SO 18:00 RADIOACTIVE Marjane Satrapi, Brit., 2019

21.03. SO 20:00 ZAŽIŤ TO ZNOVU Nicolas Bedos, Fr., 2019

23.03. PO14:00 Ružinovské kino pre seniorov: ŽELEZNÁ LADY Brit./Fr., 2011

25.03. ST 19:00 SLUŽOBNÍCI Ivan Ostrochovský, SR/ČR/Rum./Ír., 2020

25.03. ST 20:30 VLASTNÍCI Jiří Havelka, ČR/SR, 2019

26.03. ŠT 19:30 ŠARLATÁN (PREMIÉRA) Agnieszka Holland, ČR/Poľ./SR/Ír., 2020

27.03. PI 18:00 ZABUDNUTÝ PRINC Michel Hazanavicius, Fr., 2020

27.03. PI 20:00 TICHÉ MIESTO: ČASŤ II John Krasinski, USA, 2020

28.03. SO 16:00 Ružinovské detské kino: CHROBÁČIKOVIA 2: ĎALEKO OD DOMOVA Fr, 2018

28.03. SO 18:00 CARAVAGGIO – DUŠA A KRV (ART ON SCREEN) Jesus Garces Lambert, Tal., 2018

28.03. SO 19:45 TAKMER DOKONALÉ TAJOMSTVÁ Bora Dagtekin, Nem., 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

