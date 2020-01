Na plátne Nostalgie Florencia, Gauguin i európsky film roka Favoritka

Januárová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie výpravnej snímky FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI, v ktorej fascinujúca cesta do kolísky talianskej renesancie ponúka prostredníctvom najkrajších umeleckých diel autorov ako Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Leonardo či Botticelli pohlcujúci zážitok zo samotnej Florencie. Počas predstavenia v kine stihnú diváci navštíviť 10 múzeí a prehliadnuť si približne 150 svetových umeleckých diel. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na exkluzívnu projekciu nového filmu GAUGUIN NA TAHITI – STRATENÝ RAJ, približujúceho príbeh geniálneho maliara i životného rebela Paula Gauguina, ktorého odkaz teraz uchovávajú najslávnejšie múzea sveta. Neskrotná túžba po slobode priviedla talentovaného impresionistického umelca až na druhý koniec sveta – do raja na Tahiti, kde nakoniec všetkými opustený zomrel.

Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v januári pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý januárový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V rámci decembrového udeľovania Európskych filmových cien získala ocenenie „najlepší európsky film roka 2019“ čiernohumorná historická dráma Yorgosa Lanthimosa FAVORITKA o intrigách a rivalite žien na dvore anglickej kráľovnej Anny Stuartovej. V januári sa návštevníci Nostalgie môžu tešiť aj na komédiu S CHUŤOU TOSKÁNSKA o sile netradičného priateľstva, francúzsku komediálnu drámu o obetavosti dvoch mužov VÝNIMOČNÍ od režisérov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, skvelú taliansku komédiu Paola Genoveseho ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý život, výpravný dobrodružný film AMUNDSEN, ktorý zachytáva životný príbeh legendárneho nórskeho polárneho bádateľa, britskú sociálnu drámu zo života obyčajných ľudí PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS v réžii Kena Loacha, provokatívnu dánsku drámu o vzťahu staršej ženy a mladého chlapca SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ či strhujúci skutočný príbeh zradcu sicílskej mafie PRVÝ ZRADCA v réžii Marca Bellocchia.

V januárovej ponuke nebudú chýbať ani filmy nominované na Zlatý glóbus – výročné ceny zahraničných kritikov pôsobiacich v Hollywoode. O ocenenie najlepšia komédia roka sa uchádzajú satirická komédia z druhej svetovej vojny KRÁLIČEK JOJO i hviezdne obsadená krimikomédia NA NOŽE v duchu tradície Agathy Christie. V hereckých kategóriách sa medzi nominovanými snímkami ocitli strhujúci príbeh podľa skutočných udalostí LE MANS ’66 i nová dráma Clinta Eastwooda RICHARD JEWELL. Januárový program Nostalgie ponúkne aj dve novinky česko-slovenskej koprodukcie: komediálnu drámu vlastníkov bytov v činžovnom dome VLASTNÍCI i komediálny príbeh troch žien PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu pokračovanie najúspešnejšej animovanej rozprávky všetkých čias ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2, dobrodružstvo medvedích bratov MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA DO PRAVEKU, animovaná rozprávka VEĽKÉ ŽELANIE, dobrodružná komédia MASKOVANÍ ŠPIÓNI či nové príbehy populárnej záchranárskej partičky LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie rodinnú komédiu PADDINGTON o osirelom medvedíkovi, ktorý v modrej pláštenke a červenom klobúčiku pricestuje vlakom do Londýna a pre seniorov životopisný film o slávnom cestovateľovi STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

08.01. ST 19:30 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018

09.01. ŠT 19:30 AMUNDSEN Espen Sandberg, Nór./Švéd./ČR, 2019

10.01. PI 18:00 MASKOVANÍ ŠPIÓNI Nick Bruno, Troy Quane, USA, 2019

10.01. PI 20:00 NA NOŽE Rian Johnson, USA, 2019

11.01. SO 16:00 VLASTNÍCI Jiří Havelka, ČR/SR, 2019

11.01. SO 18:00 FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI (ART ON SCREEN) Luca Viotto, Tal., 2015

13.01. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA

11.01. SO 19:45 LE MANS ’66 James Mangold, USA, 2019

15.01. ST 19:30 PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS Ken Loach, Brit./Fr., 2019

16.01. ŠT 19:30 S CHUŤOU TOSKÁNSKA Francesco Falaschi, Tal., 2018

17.01. PI 18:00 VEĽKÉ ŽELANIE Carlos Gutiérrez Medrano, Mex., 2019

17.01. PI 19:45 VÝNIMOČNÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2019

18.01. SO 16:00 ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 Chris Buck, Jennifer Lee, USA, 2019

18.01. SO 18:00 PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ Marta Ferencová, SR/ČR, 2020

18.01. SO 20:00 NA NOŽE Rian Johnson, USA, 2019

22.01. ST 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

23.01. ŠT 19:30 RICHARD JEWELL (PREMIÉRA) Clint Eastwood, USA, 2019

24.01. PI 18:00 MEDVEDÍCI BOONIE: CESTA DO PRAVEKU Leon Ding, Čína, 2019

24.01. PI 19:45 PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ Marta Ferencová, SR/ČR, 2020

25.01. SO 16:00 Ružinovské detské kino: PADDINGTON

25.01. SO 18:00 GAUGUIN NA TAHITI – STRATENÝ RAJ (ART ON SCREEN) Claudio Poli, Tal., 2019

25.01. SO 19:45 KRÁLIČEK JOJO Taika Waititi, USA/Nový Zéland/ČR, 2019

29.01. ST 19:30 PRVÝ ZRADCA Marco Bellocchio, Tal./Fr., 2019

30.01. ŠT 19:30 SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ May el-Toukhy, Dán./Švéd., 2019

31.01. PI 18:00 LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ! Charles E. Bastien, Kan., 2019

31.01. PI 19:30 KRÁLIČEK JOJO Taika Waititi, USA/Nový Zéland/ČR, 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

