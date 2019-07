Na plátne Nostalgie Florencia i nová tarantinovka

Pestrú filmovú ponuku pripravila v auguste pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý augustový program, v ktorom nebude chýbať mimoriadne predstavenie, ktoré im umožní prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, nové slovenské filmy či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Augustová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie výpravnej snímky FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI, v ktorej fascinujúca cesta do kolísky talianskej renesancie ponúka prostredníctvom najkrajších umeleckých diel autorov ako Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Leonardo či Botticelli pohlcujúci zážitok zo samotnej Florencie. Počas predstavenia v kine stihnú diváci navštíviť desať múzeí a prehliadnuť si približne 150 svetových umeleckých diel. Mnohorozmerná výprava do sveta nadčasovej krásy nie je iba dokumentom, ale cestou do samotného srdca umenia.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v auguste premiérovo uvedie najnovší film kultového režiséra Quentina Tarantina VTEDY V HOLLYWOODE, odohrávajúci sa na konci zlatej éry Hollywoodu v roku 1969 v Los Angeles. V hviezdne obsadenej snímke, ktorá si podmanila MFF Cannes 2019, sa predstavia Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell a Al Pacino. Diváci sa môžu tešiť aj na novú hororovú komédiu Jima Jarmuscha o zombie v ospalom mestečku MŔTVI NEUMIERAJÚ, ktorá otvárala MFF Cannes 2019, či islandskú drámu o osudovom preťatí životných ciest dvoch žien A DÝCHAJTE POKOJNE, ktorá získala Cenu za najlepšiu réžiu na MFF Sundance 2018. V programe nebude chýbať ani znepokojivý mysteriózny horor vizionárskeho režiséra Ariho Astera SLNOVRAT, ktorý ukazuje, že za bieleho dňa sa môžu odohrávať tie najtemnejšie veci.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V auguste ich čaká miniprehliadka súčasných francúzskych komédií, v rámci ktorej sa diváci môžu tešiť na herecké hviezdy ako Christian Clavier, Chantal Lauby a Mathilde Seigner v divácky vďačných snímkach ČO SME KOMU ZASE UROBILI?, IBIZA či LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD. V augustovej ponuke Nostalgie nebudú chýbať ani novinky slovenskej kinematografie: poviedkový film KTO JE ĎALŠÍ? inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady, v ktorých internet zmenil osudy hlavných hrdinov a priviedol ich až na hranicu života a smrti, a romantická komédia o ľúbostnom vzťahu dvoch bizarných postavičiek z východného Slovenska LOLI PARADIČKA, ktorá získala Cenu divákov na Art Film Fest Košice 2019.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu nová animovaná komédia TOY STORY 4, v ktorej budú hračky čeliť mnohým hrozbám i životnému dobrodružstvu, ale aj najnovšie dobrodružné príbehy neohrozenej psej partičky záchranárov LABKOVÁ PATROLA, ktorá patrí k najväčším detským seriálovým hitom súčasnosti, či nové spracovanie legendárnej animovanej rozprávky LEVÍ KRÁĽ od režiséra filmu „Kniha džungle“ Jona Favreaua, ktorý uvádza známe postavy na strieborné plátno úplne novým realistickým spôsobom.

MČ Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov pozývajú i na ďalšie letné premietania skvelých filmov pod holým nebom do LETNÉHO KINA V RUŽINOVE v Amfiteátri pri Štrkoveckom jazere.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

31.07. ST 19:30 A DÝCHAJTE POKOJNE Isold Uggadottir, Island, 2018

01.08. ŠT 19:30 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 2019

02.08. PI 18:00 LEVÍ KRÁĽ Jon Favreau, USA, 2019

02.08. PI 20:15 IBIZA Arnaud Lemort, Fr., 2019

07.08. ST 19:00 FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI (ART ON SCREEN) Luca Viotto, Tal., 2015

07.08. ST 20:30 LOLI PARADIČKA Richard a Víťo Staviarsky, SR, 2019

08.08. ŠT 19:30 SLNOVRAT Ari Aster, USA, 2019

09.08. PI 18:00 LABKOVÁ PATROLA Charles E. Bastien, USA, 2018

09.08. PI 19:30 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

14.08. ST 19:30 MŔTVI NEUMIERAJÚ Jim Jarmusch, USA, 2019

15.08. ŠT 19:30 VTEDY V HOLLYWOODE (PREMIÉRA) Quentin Tarantino, USA/Brit., 2019

16.08. PI 18:00 TOY STORY 4 3D Josh Cooley, USA, 2019

16.08. PI 20:00 VTEDY V HOLLYWOODE Quentin Tarantino, USA/Brit., 2019

21.08. ST 19:30 VTEDY V HOLLYWOODE Quentin Tarantino, USA/Brit., 2019

22.08. ŠT 19:30 KTO JE ĎALŠÍ? Miro Drobný, SR, 2019

23.08. PI 18:00 TOY STORY 4 Josh Cooley, USA, 2019

23.08. PI 20:00 VTEDY V HOLLYWOODE Quentin Tarantino, USA/Brit., 2019

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. POČAS MESIACOV LETA JE V KINOSÁLE PLÁNOVANÁ MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY – KLIMATIZÁCIE!

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

PROGRAM LETNÉHO KINA V RUŽINOVE – Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere

06.08. UT 21:00 CAFÉ SOCIETY, USA, 2016

13.08. UT 21:00 DUNKIRK, VB/FR/USA, 2017

20.08. UT 21:00 KÚZLO MESAČNÉHO SVITU, VB/USA, 2014

27.08. UT 21:00 MIMONI, USA, 2015

Predstavenia Letného kina v Ružinove sa konajú počas leta každý utorok o 21:00. Partnerom podujatia je Kino Nostalgia. Vstup voľný.

Inzercia