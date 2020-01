Na plátne Nostalgie Hieronymus Bosch, Leonardo i múzeum Prado

Februárová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie snímky HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVET o jednom z najoriginálnejších umelcov sveta, ktorého fantastické obrazy a nadčasové vízie sú považované za jeden z hlavných inšpiračných zdrojov pre surrealizmus. Film predstavuje uznávanú výstavu „Jheronimus Bosch – Visions of Genius“ v Het Noordbrabants Museum v južnom Holandsku. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na exkluzívnu projekciu dokumentu LEONARDO: NAJSLÁVNEJŠIE DIELA, ktorý vznikol pri príležitosti 500. výročia smrti výnimočného génia a venuje sa jeho jedinečným obrazom vrátane tých najslávnejších ako „Mona Lisa“, „Posledná večera“, „Dáma s hranostajom“ či „Madona v skalách“. V programe nebude chýbať ani výpravná snímka PRADO – ZBIERKA PLNÁ UMENIA, v ktorej herec Jeremy Irons sprevádza divákov prehliadkou po slávnom španielskom múzeu Prado v Madride, v ktorom sa nachádza vyše osem tisíc exponátov vrátane diel od géniov ako Goya, El Greco, Velázquez, Rubens, Tizian či Bosch.

Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila vo februári pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý februárový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. Vo februári sa návštevníci Nostalgie môžu tešiť na francúzsku romantickú komédiu ZAŽIŤ TO ZNOVU o tom, čo by sa mohlo stať, keby sme si mohli zopakovať tie najkrajšie okamihy, nemecké komediálne road movie o dvoch rozdielnych bratoch 25 KM/H, dánsku drámu VIDÍŠ MESIAC, DANIEL podľa skutočného príbehu jedného z najhorších únosov súčasnosti, britskú životopisnú drámu JUDY o jednej z najväčších hollywoodskych legiend, herečke a speváčke Judy Garland, ale i „najlepší nórsky film roka 2019“ POĎME KRADNÚŤ KONE, v ktorom Stellan Skarsgard hrá zrelého muža, ktorý sa presťahuje na vidiek, kde mu náhodné stretnutie oživí spomienky na mladosť.

Nostalgia vo februári ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie. Azda najočakávanejšou snímkou je thriller SVIŇA režisérov Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna, ktorý bol nakrútený podľa bestselleru Arpáda Soltésza a odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí. Návštevníci Nostalgie sa môžu tešiť aj na českú komediálnu drámu vlastníkov bytov v činžovnom dome VLASTNÍCI, ale i dva nové slovenské dokumenty: snímka ATTILA mapuje celoživotný príbeh športovca a novodobej slovenskej hviezdy Attilu Végha – a dokumentárny film Zuzany Piussi V HMLE hľadá odpoveď na otázku: prečo ľudia stále tak masívne nedôverujú slovenským súdom?

Vo februárovej ponuke nebudú chýbať ani filmy nominované na Oscara. O získanie prestížnej sošky za najlepší film roka sa uchádzajú jedinečný epický príbeh z prvej svetovej vojny 1917 v réžii Sama Mendesa i adaptácia románu Louisy May Alcottovej MALÉ ŽENY – príbehu štyroch dospievajúcich sestier, z ktorých každá je odhodlaná prežiť život podľa svojich predstáv. Na ocenenie za najlepší pôvodný scenár je nominovaná hviezdne obsadená krimikomédia NA NOŽE v duchu tradície Agathy Christie. Februárový program Nostalgie ponúkne aj novinku Xaviera Dolana, ktorý vo svojom ôsmom filme prichádza s príbehom dvoch nerozlučných kamarátov MATTHIAS A MAXIME, či štýlovú krimikomédiu Guya Ritchieho o klasických anglických gangstroch na úrovni SLUŠNÍ CHLAPCI.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná komédia o statočných zvieratkách SUPER MAZNÁČIKOVIA, ďalšie dobrodružstvo ľadového medveďa Norma ĽADOVÁ SEZÓNA 3, nové príbehy obľúbenej záchranárskej partičky LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ! či dobrodružná komédia MASKOVANÍ ŠPIÓNI.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie slovenskú animovanú rozprávku na základe úspešného večerníčkového seriálu WEBSTEROVCI a pre seniorov romantickú komédiu LETO S GENTLEMANOM o túžbe po slobode, nádeji a neskorej láske, ktorú ešte hodlá zažiť šarmantný starší gentleman…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.02. SO 16:00 ATTILA Petr Větrovský, SR/ČR, 2020

01.02. SO 18:00 HIERONYMUS BOSCH A JEHO PODIVUHODNÝ SVET (EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Brit., 2016

01.02. SO 19:45 MALÉ ŽENY Greta Gerwig, USA, 2019

05.02. ST 19:00 25 KM/H Markus Goller, Nem., 2018

06.02. ŠT 19:00 SVIŇA (PREMIÉRA) Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

07.02. PI 18:00 MASKOVANÍ ŠPIÓNI Nick Bruno, Troy Quane, USA, 2019

07.02. PI 19:45 SLUŠNÍ CHLAPCI Guy Ritchie, USA, 2020

08.02. SO 16:00 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

08.02. SO 18:00 MALÉ ŽENY Greta Gerwig, USA, 2019

08.02. SO 20:30 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

12.02. ST 19:00 MATTHIAS A MAXIME Xavier Dolan, Kan., 2019

13.02. ŠT 19:00 ZAŽIŤ TO ZNOVU (PREMIÉRA) Nicolas Bedos, Fr., 2019

14.02. PI 18:00 SUPER MAZNÁČIKOVIA Reinhard Klooss, Nem./Brit./Čína, 2019

14.02. PI 19:45 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

15.02. SO 16:00 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

15.02. SO 18:00 PRADO – ZBIERKA PLNÁ DIVOV (ART ON SCREEN) Valeria Parisi, Tal., 2019

15.02. SO 19:45 NA NOŽE Rian Johnson, USA, 2019

17.2. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: LETO S GENTLEMANOM, ČR, 2019

19.02. ST 19:00 VIDÍŠ MESIAC, DANIEL Niels Arden Oplev, Anders W. Berthelsen, Dán./Nór./Švéd., 2019

20.02. ŠT 19:00 1917 Sam Mendes, Brit./USA, 2019

21.02. PI 18:00 ĽADOVÁ SEZÓNA 3 Tim Maltby, Richard Finn, USA, 2019

21.02. PI 19:45 MALÉ ŽENY Greta Gerwig, USA, 2019

22.02. SO 16:00 VLASTNÍCI Jiří Havelka, ČR/SR, 2019

22.02. SO 18:00 JUDY Rupert Goold, Brit., 2019

22.02. SO 20:15 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

26.02. ST 18:30 V HMLE Zuzana Piussi, SR, 2020

26.02. ST 20:00 POĎME KRADNÚŤ KONE Hans Petter Molland, Nór./Švéd./Dán., 2019

28.02. PI 18:00 LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ! Charles E. Bastien, Kan., 2019

28.02. PI 19:30 SVIŇA Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, SR, 2020

29.2. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: WEBSTEROVCI, SR, 2018

29.02. SO 18:00 LEONARDO: NAJSLÁVNEJŠIE DIELA (EXHIBITION ON SCREEN)| Phil Grabsky, Brit., 2019

29.02. SO 20:00 ZAŽIŤ TO ZNOVU Nicolas Bedos, Fr., 2019

