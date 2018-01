Na plátne Nostalgie Manet, van Gogh i Bosch

BRATISLAVA 31. januára 2018 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila vo februári pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý februárový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, pravidelné cykly Best of Fest a Európske oko, ale ani horúci adepti na blížiacich sa Oscarov či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Februárová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie MANET z cyklu „Exhibition On Screen“. Populárna výstava diel slávneho impresionistického maliara v londýnskej Royal Academy of Arts, ktorá mapuje celú kariéru Édouarda Maneta, bola vôbec prvou retrospektívou venovanou jeho portrétom. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na exkluzívnu projekciu filmu BOSCH: ZÁHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ, ktorý vznikol pri príležitosti 500. výročia smrti originálneho holandského maliara Hieronymusa Boscha a predstavuje legendárne majstrovské diela tohto predchodcu surrealizmu, ktoré sa stali ikonickými po celom svete. A vo februárovom programe Nostalgie nebude chýbať ani „najlepší európsky animovaný film roka 2017“ S LÁSKOU VINCENT. Prvý film na svete vytvorený len z olejomalieb jedného z najslávnejších umelcov histórie rozpráva životný príbeh a skúma záhadnú smrť Vincenta van Gogha výhradne prostredníctvom jeho diel.

Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie gay romancu NA KONCI SVETA, ocenenú ako „najlepší britský nezávislý film roka“ i Cenou za réžiu na MFF Sundance 2017, či neobvyklú maďarskú love story o dvoch osamelých ľuďoch O TELE A DUŠI, za ktorú režisérka Ildikó Enyedi získala Zlatého medveďa na MFF Berlín 2017 a jej hlavná predstaviteľka, slovenská herečka Alexandra Borbély, prestížne ocenenie „najlepšia európska herečka roka 2017“. Hereckým koncertom v podaní Frances McDormand je i komediálna dráma plná čierneho humoru TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM, za ktorú režisér Martin McDonagh získal Cenu za scenár na MFF Benátky 2017, kde prestížneho Zlatého leva za najlepší film udelila porota fantasy romance PODOBA VODY o nemej dievčine, ktorá sa zamiluje do záhadného vodného muža, v réžii Guillerma del Tora.

Blíži sa aj udeľovanie Oscarov, k favoritom ktorých budú posledné dva filmy určite patriť, no v ponuke Nostalgie nebudú chýbať ani ďalší adepti na udelenie niektorej z cien Americkej filmovej akadémie. V thrilleri Stevena Spielberga THE POST: AFÉRA V PENTAGONE z prostredia najvyšších politických kruhov USA, ktoré sa snažia utajiť dokumenty Pentagonu o vietnamskej vojne, stvárnili hlavné úlohy Meryl Streep a Tom Hanks. Romantický, citlivý a zmyselný príbeh prvej lásky DAJ MI TVOJE MENO odohrávajúci sa počas horúceho leta na talianskom vidieku nakrútil Luca Guadagnino. Oscarový režisér Paul Thomas Anderson a herec Daniel Day-Lewis prichádzajú s filmom NIŤ Z PRÍZRAKOV, ktorý je príbehom čudáckeho módneho návrhára, ktorému do života vstúpila láska a takmer ho zničila, zasadeným do sveta londýnskej smotánky 50. rokov minulého storočia.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. Vo februári sa môžu tešiť na francúzsku komédiu KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ od tvorcov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, brilantnú taliansku komédiu Paola Genoveseho ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život, dánsku čiernu tragikomédiu Henrika Rubena Genza TAK KÁŽE BOH o nevšednej rodine, kde vládne čudácky psychiater Uffe, či psychoerotický thriller Francoisa Ozona DVOJITÝ MILENEC.

Z februárovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu nová animovaná komédia štúdií Disney a Pixar COCO, ktorej tvorcovia pozývajú divákov na veselý výlet na onen svet, ale i dobrodružná komédia FERDINAND o nemotornom býkovi s veľkým srdcom, rodinná komédia ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA podľa detského knižného bestselleru Jo Nesboa či pokračovanie obľúbenej ruskej animovanej série SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOMSTVO OHŇA A ĽADU plné dobrodružstva, zábavy i kúziel.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.02. ŠT 19:00 O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 2017

02.02. PI 18:00 FERDINAND Carlos Saldanha, USA, 2017

02.02. PI 20:00 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 2017

03.02. SO 16:30 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017

03.02. SO 18:15 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

03.02. SO 20:00 DAJ MI TVOJE MENO Luca Guadagnino, USA/Tal./Fr., 2017

07.02. ST 19:00 NIŤ Z PRÍZRAKOV Paul Thomas Anderson, USA, 2017

08.02. ŠT 19:00 NA KONCI SVETA Francis Lee, Brit., 2017

09.02. PI 18:00 ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA Arild Fröhlich, Nór./Nem., 2016

09.02. PI 19:45 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017

10.02. SO 18:00 MANET (EXHIBITION ON SCREEN) Phil Grabsky, Ben Harding, Brit., 2013

10.02. SO 19:45 ZMENŠOVANIE Alexander Payne, USA/Nór., 2017

12.02. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: SPIEVANIE V DAŽDI, USA, 1952

14.02. ST 19:00 DAJ MI TVOJE MENO Luca Guadagnino, USA/Tal./Fr., 2017

15.02. ŠT 19:00 PODOBA VODY (PREMIÉRA) Guillermo del Toro, USA/Kan., 2017

16.02. PI 18:00 COCO Lee Unkrich, Adrian Molina, USA, 2017

16.02. PI 20:15 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 2017

17.02. SO 16:30 OBYČAJNÁ TVÁR Stephen Chbosky, USA, 2017

17.02. SO 18:30 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017

17.02. SO 20:15 PODOBA VODY Guillermo del Toro, USA/Kan., 2017

21.02. ST 19:00 DVOJITÝ MILENEC Francois Ozon, Fr./Belg., 2017

22.02. ŠT 19:00 NIŤ Z PRÍZRAKOV Paul Thomas Anderson, USA, 2017

23.02. PI 18:00 SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOMSTVO OHŇA A ĽADU Alexej Cicilin, Rus., 2016

23.02. PI 19:45 THE POST: AFÉRA V PENTAGONE Steven Spielberg, USA, 2017

24.02. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: POLÁRNY EXPRES, USA, 2004

24.02. SO 18:00 BOSCH: ZÁHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ (ART ON SCREEN) José Luis López Linares, Špan., 2016

24.02. SO 19:45 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017

28.02. ST 19:00 TAK KÁŽE BOH Henrik Ruben Genz, Dán.., 2017

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk