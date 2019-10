Na plátne Nostalgie Michelangelo, Klimt aj Schiele

Októbrová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu uhrančivého nového dokumentu KLIMT & SCHIELE – ERÓS A PSYCHÉ, ktorý rozpráva o obrovskom talente, snoch, ale i škandáloch a posadnutostiach slávnych rakúskych maliarov Gustava Klimta a Egona Schieleho, ktorí spôsobili vo výtvarnom svete revolúciu. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na mimoriadne predstavenie snímky MICHELANGELO: LÁSKA A SMRŤ, ktorá pri príležitosti výstavy v Národnej galérii v Londýne podrobne a farbisto líči Michelangelov život a nesmiernu umeleckú prax tohto búrlivého a vášnivého velikána renesancie, ktorá zahŕňala maliarstvo, sochárstvo i architektúru.

Pestrú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v októbri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý októbrový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v októbri uvedie tohtoročných víťazov dvoch najvýznamnejších festivalov na svete: Zlatou palmou na MFF Cannes 2019 ocenenú juhokórejskú čiernu komédiu PARAZIT o chudobnej rodine, ktorá sa rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti – a Zlatým levom na MFF Benátky 2019 ocenenú drámu JOKER odhaľujúcu temnú minulosť psychopatického muža, ktorého zavrhla spoločnosť. V októbrovej ponuke Nostalgie nebude chýbať v poradí už deviaty film kultového režiséra Quentina Tarantina VTEDY V HOLLYWOODE, nová romantická komédia legendárneho filmového mága Woodyho Allena DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU, ale ani medzinárodný festival krátkych animovaných filmov ANISHORT 2019, kde súťaží vždy iba 20 najlepších snímok z celého sveta, ktoré ponúkajú mix rôznych animačných techník, žánrov a zábavy.

Októbrový program Nostalgie ponúkne aj viaceré novinky slovenskej kinematografie: pôsobivú drámu Marka Škopa o sile a krehkosti rodinných pút NECH JE SVETLO, nový film dokumentaristky Zuzany Piussi UKRADNUTÝ ŠTÁT prinášajúci dramatické rozprávanie o novom type spoločenského zriadenia, v ktorom tradičné štátne štruktúry nahrádza mafia s oligarchiou, ďalší dokumentárny film SKUTOK SA STAL, ktorý podáva správu o stave krajiny prostredníctvom životných príbehov Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha, prvé slovenské motorkárske road movie AFRIKA NA PIONIERI, hviezdami nabitý film CASINO.SK plný komplikovaných vzťahov a vášne pre hazard, ale i premiéru očakávanej snímky Jonáša Karáska AMNESTIE, v ktorej sa dramatický príbeh troch rodín odohráva na pozadí veľkých spoločenských zmien po roku 1989. V programe nebudú chýbať ani nové české filmy: dráma Ireny Pavláskovej PRAŽSKÉ ORGIE nakrútená podľa slávneho románu Philipa Rotha či komédia Jiřího Vejdělka POSLEDNÁ ARISTOKRATKA podľa bestselleru Evžena Bočka.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V októbri sa môžu tešiť na britskú komediálnu drámu Briana Welsha BEATS označovanú ako „Trainspotting pre techno generáciu“, v ktorej dvaja škótski teenageri vyrazia v roku 1994 na svoju prvú nelegálnu rave party, romantický príbeh Huga Gélina LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD o samoľúbom spisovateľovi, ktorý je potrestaný tým, že sa raz prebudí v inej realite, skvelú taliansku komédiu Paola Genoveseho ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý život, či pokračovanie francúzskej komédie o kúzelnej multi-kulti rodinke ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Októbrový program doplnia veselá animovaná rozprávka VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY a zábavná nemecká komédia 100 VECÍ, ktoré Nostalgia uvedie pri príležitosti Dňa európskych artových kín EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu vzrušujúce sci-fi dobrodružstvo najobľúbenejšieho ovčieho stáda OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON, animovaná komédia o trochu rozmaznanom psom miláčikovi PÁN MAZNÁČIK, úplne nové príbehy zo siete pavúčej rodinky WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV, ale i veľké ľadové dobrodružstvo strateného mladého yetiho SNEŽNÝ CHLAPEC.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animované rodinné dobrodružstvo ARTUR A MINIMOJOVIA a pre seniorov romantickú komédia o takmer slepom mužovi RANDE NA SLEPO…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

02.10. ST 19:30 PARAZIT Bong Joon-ho, Južná Kórea, 2019

03.10. ŠT 19:30 BEATS Brian Welsh, Brit., 2019

04.10. PI 18:00 PÁN MAZNÁČIK Kevin Johnson, Kan./USA, 2019

04.10. PI 19:45 JOKER Todd Phillips, USA, 2019

05.10. SO 16:00 AFRIKA NA PIONIERI Marek Slobodník, SR, 2019

05.10. SO 18:00 CASINO.SK Ján Sabol, SR, 2019

05.10. SO 20:00 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019

09.10. ST 19:15 VTEDY V HOLLYWOODE Quentin Tarantino, USA/Brit., 2019

10.10. ŠT 19:30 NECH JE SVETLO Marko Škop, SR/ČR, 2019

11.10. PI 18:00 WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV Katarína Kerekesová, SR/Poľ., 2019

11.10. PI 19:30 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 2019

12.10. SO 18:00 MICHELANGELO: LÁSKA A SMRŤ (EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Brit., 2017

12.10. SO 19:45 JOKER Todd Phillips, USA, 2019

13.10. NE 16:15 VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY (EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY) Patrick Imbert, Benjamin Renner, Fr., 2017

13.10. NE 18:00 100 VECÍ (EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY) Florian David Fitz, Nem., 2018

14.10. PO14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: RANDE NA SLEPO, Nem., 2017

16.10. ST 19:00 UKRADNUTÝ ŠTÁT Zuzana Piussi, SR/ČR, 2019

16.10. ST 20:30 SKUTOK SA STAL Barbora Berezňáková, SR, 2019

17.10. ŠT 19:30 JOKER Todd Phillips, USA, 2019

18.10. PI 18:00 OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON Richard Starzak, Brit./Fr./USA, 2019

18.10. PI 19:45 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019

23.10. ST 19:30 PRAŽSKÉ ORGIE Irena Pavlásková, ČR/SR, 2019

24.10. ŠT 19:30 PARAZIT Bong Joon-ho, Južná Kórea, 2019

25.10. PI 18:00 SNEŽNÝ CHLAPEC Jill Culton, Todd Wilderman, USA, 2019

25.10. PI 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

26.10. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: ARTUR A MINIMOJOVIA, USA/Fr., 2006

26.10. SO 18:00 KLIMT & SCHIELE – ERÓS A PSYCHÉ (ART ON SCREEN) Michele Mally, Tal., 2018

26.10. SO 19:45 POSLEDNÁ ARISTOKRATKA Jiří Vejdělek, ČR/SR, 2019

30.10. ST 18:00 ANISHORT 2019 – Medzinárodný festival krátkych animovaných filmov

30.10. ST 20:00 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

31.10. ŠT 19:30 AMNESTIE (PREMIÉRA) Jonáš Karásek, SR/ČR, 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

Inzercia