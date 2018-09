Na plátne Nostalgie Michelangelo, Vlasy i Pivnica

BRATISLAVA 4. septembra 2018 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v septembri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý septembrový program, v ktorom nebude chýbať mimoriadne predstavenie, ktoré im umožní prežiť výstavu v kine, pravidelné cykly Európske oko, Best of Fest a Slovenské kino, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Septembrová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie MICHELANGELO: LÁSKA A SMRŤ z cyklu „Exhibition On Screen“. Pri príležitosti výstavy v Národnej galérii v Londýne líči nový film Davida Bickerstaffa podrobne a farbisto Michelangelov život a nesmiernu umeleckú prax tohto búrlivého a vášnivého velikána renesancie, ktorá zahŕňala maliarstvo, sochárstvo i architektúru. V septembrovom programe nebude chýbať ani premiéra očakávaného slovenského filmu PIVNICA, psychologickej drámy s prvkami krimithrilleru, v ktorej hlavnú mužskú postavu stvárnil svetoznámy francúzsky herec Jean-Marc Barr. A návštevníci Nostalgie sa môžu tešiť aj na zdigitalizovanú verziu slávneho muzikálu VLASY o americkej mládeži, ktorú poznamenala tragická vietnamská skúsenosť, vo filmovom stvárnení nedávno zosnulého legendárneho režiséra Miloša Formana.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom snímky popredných európskych tvorcov. V septembri ich čaká fantasy dobrodružstvo Terryho Gilliama MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA, v ktorom sa reklamný agent Toby prenesie z Londýna 21. storočia do La Manche 17. storočia, kde ho Don Quijote považuje za Sancha Panzu, ale i britská čierna komédia STRATILI SME STALINA o nepredstaviteľných okolnostiach smrti sovietskeho diktátora, francúzska romantická komédia o nenapraviteľnom sukničkárovi LÁSKA BEZ BARIÉR, španielsky thriller PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ o legendárnom narkobarónovi a jeho milostnom vzťahu s novinárkou Virginiou Vallejo, brilantná talianska komédia Paola Genoveseho ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život, najlepší islandský film roka 2017 POD JEDNÝM STROMOM, ktorý je veľmi čiernou komédiou o susedoch až za hrob, francúzska komédia KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ o tom, čo všetko sa môže stať pri prípravách veľkej luxusnej svadby, v réžii tvorcov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, či nemecká komédia plná smiechu i dojatia SRDCOVÍ REBELI, ktorá námetom pripomína práve film „Nedotknuteľní“, vznikla však podľa skutočného príbehu.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie animovanú dobrodružnú komédiu Wesa Andersona PSÍ OSTROV o malom japonskom chlapcovi, ktorý hľadá svojho strateného psa, ocenenú Strieborným medveďom za réžiu na MFF Berlín 2018, či mysteriózny thriller PÁTRANIE ocenený Cenou divákov na MFF Sundance 2018, ktorý rozpráva napínavý príbeh otca a jeho stratenej dcéry prostredníctvom obrazoviek počítačov, smartfónov či televízie. Septembrový program Nostalgie ponúkne aj novinky slovenského a českého filmu: nezvyčajný dokument Mareka Kuboša POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT, ktorý je autorovou intímnou spoveďou a úvahou o odchádzaní z dokumentárneho filmu, i životopisnú drámu Roberta Sedláčka JAN PALACH, ktorá rozpráva príbeh posledných mesiacov života študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa.

Zo septembrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu severská animovaná rozprávka KUBKO HRDINA s dojemným príbehom mladého vtáčika, ktorý sa nevedel naučiť lietať, i kúzelný írsky príbeh o poslednej z tuleních víl PIESEŇ MORA, ktorý ponúka nádherne animovaný svet keltských mýtov. Z dielne legendárneho japonského majstra anime filmov Hayao Miyazakiho pochádza fantastická rozprávka PONYO Z ÚTESU NAD MOROM o priateľstve chlapca so zlatou rybkou, ktorá sa snaží stať človekom – a v čarovnej rodinnej disneyovke CHRISTOPHER ROBIN sa vracia obľúbený Medvedík Pú, aby dospelému Christopherovi Robinovi pripomenul jeho detstvo, prežité dobrodružstvá a silu priateľstva.

Pokračujú aj predstavenia pre ružinovských seniorov filmom 50/50 i Ružinovské detské kino predstavením ZACHRÁŇTE WILLYHO.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

05.09. ST 19:30 MUŽ, KTORÝ ZABIL DONA QUIJOTA Terry Gilliam, Špan./Brit., 2018

06.09. ŠT 19:30 JAN PALACH Robert Sedláček, ČR/SR, 2018

07.09. PI 18:00 KUBKO HRDINA Árni Ásgeirsson, Island/Belg., 2018

07.09. PI 20:00 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 2017

08.09. SO 18:00 PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 2018

08.09. SO 20:00 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017

12.09. ST 19:30 POSLEDNÝ AUTOPORTRÉT Marek Kuboš, SR, 2017

13.09. ŠT 19:30 MOULIN ROUGE! Baz Luhrmann, Austrália/USA, 2001

14.09. PI 18:00 PIESEŇ MORA Tomm Moore, Ír./Dán./Belg. 2014

14.09. PI 20:00 CESTA ZA LÁSKOU Victor Levin, USA, 2018

15.09. SO 18:00 CHRISTOPHER ROBIN Marc Forster, USA, 2018

15.09. SO 20:00 PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ Fernando León de Aranoa, Špan., 2017

17.09. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: 50/50, USA, 2011

19.09. ST 19:30 POD JEDNÝM STROMOM Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, Island/Fr., 2017

20.09. ŠT 19:30 PÁTRANIE Aneesh Chaganty, USA, 2018

21.09. PI 18:00 PONYO Z ÚTESU NAD MOROM Hayao Miyazaki, Jap., 2008

21.09. PI 20:00 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

22.09. SO 18:00 MICHELANGELO: LÁSKA A SMRŤ (EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Brit., 2017

22.09. SO 20:00 LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018

26.09. ST 19:30 VLASY Miloš Forman, USA/Nem., 1979

27.09. ŠT 19:30 PIVNICA (PREMIÉRA) Igor Vološin, SR/Rus./ČR, 2018

28.09. PI 18:00 KUBKO HRDINA Árni Ásgeirsson, Island/Belg., 2018

28.09. PI 20:00 SRDCOVÍ REBELI Marc Rothemund, Nem., 2017

29.09. SO 16:00 Ružinovské detské kino: ZACHRÁŇTE WILLYHO, USA/Fr., 1993

29.09. SO 18:00 CHRISTOPHER ROBIN Marc Forster, USA, 2018

29.09. SO 20:00 PIVNICA Igor Vološin, SR/Rus./ČR, 2018

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk