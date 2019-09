Na plátne Nostalgie Salvador Dalí i Claude Monet

Septembrová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu nového dokumentárneho filmu SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI, ktorý zachytáva púť životom a dielom legendárneho španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího, ale i umelcov neobyčajný vzťah s Galou, jeho ženou, múzou a spolupracovníčkou. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na mimoriadne predstavenie snímky MONETOVE LEKNÁ – MÁGIA VODY A SVETLA, ktorá prináša fascinujúce putovanie po majstrovských dielach Clauda Moneta a hľadá odpoveď na otázku: čo inšpirovalo revolučného génia a bezpochyby najväčšie meno impresionizmu k sérii obrazov lekien?

Pestrú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v septembri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý septembrový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

V septembrovom programe Nostalgie nebudú chýbať viaceré novinky slovenskej kinematografie: pôsobivá dráma Marka Škopa o sile a krehkosti rodinných pút NECH JE SVETLO, pocta Pavla Barabáša výnimočnému hudobnému skladateľovi a kľúčovej osobnosti slovenského folklóru SVETOZÁR STRAČINA, prvé slovenské motorkárske road movie AFRIKA NA PIONIERI, dokumentárny film SKUTOK SA STAL, ktorý podáva správu o stave našej krajiny prostredníctvom životných príbehov Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha, či romantická komédia LOLI PARADIČKA o ľúbostnom vzťahu dvoch bizarných postavičiek z východného Slovenska.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V septembri sa môžu tešiť na zábavnú nemeckú komédiu Floriana Davida Fitza 100 VECÍ, v ktorej sa najlepší priatelia Toni a Paul vďaka stávke na sto dní vzdajú všetkého, čo vlastnia, romantický príbeh Huga Gélina LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD o samoľúbom spisovateľovi, ktorý je potrestaný tým, že sa raz prebudí v inej realite, či pokračovanie francúzskej komédie o kúzelnej multi-kulti rodinke ČO SME KOMU ZASE UROBILI?

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v septembri uvedie dve súťažné snímky MFF Benátky 2019, vesmírne sci-fi Jamesa Graya AD ASTRA s Bradom Pittom v úlohe odvážneho astronauta a sugestívnu vojnovú drámu Václava Marhoula POMAĽOVANÉ VTÁČA podľa bestselleru Jerzyho Kosinského, ale i najnovší film Quentina Tarantina VTEDY V HOLLYWOODE, odohrávajúci sa na konci jeho zlatej éry v roku 1969 v Los Angeles, ktorý si podmanil MFF Cannes 2019, či komediálnu drámu Jonaha Hilla DEVÄŤDESIATE o dospievaní 13-ročného chlapca na americkom predmestí v polovici 90. rokoch, ktorá mala svetovú premiéru na MFF Toronto 2018.

V septembrovej ponuke nebudú chýbať ani ďalšie očakávané tituly ako nová romantická komédia Woodyho Allena DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU, kam prichádzajú dvaja mladí ľudia na víkend a kde im zlé počasie pripraví sériu prekvapivých dobrodružstiev, pokračovanie najúspešnejšieho hororu všetkých čias TO: Kapitola 2 podľa kultového románu Stephena Kinga či emotívny príbeh mladého chlapca STEHLÍK nakrútený podľa románu Donny Tartt oceneného Pulitzerovou cenou.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná komédia inšpirovaná obľúbenou stavebnicou PLAYMOBIL VO FILME, najnovšie dobrodružné príbehy neohrozenej psej partičky záchranárov LABKOVÁ PATROLA, pokračovanie komédie o nahnevaných vtákoch z kultovej hry ANGRY BIRDS VO FILME 2, česko-slovenská rozprávka o nástrahách osudu, ktoré musí prekonať HODINÁROV UČEŇ, ale i úplne nové príbehy zo siete sympatickej pavúčej rodinky WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animované rodinné dobrodružstvo ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVE ZVIERAT a pre seniorov komédiu hviezdne obsadenú českú komédiu CHATA NA PREDAJ…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

04.09. ST 19:30 100 VECÍ Florian David Fitz, Nem., 2018

05.09. ŠT 19:15 SVETOZÁR STRAČINA (PREMIÉRA) Pavol Barabáš, SR, 2019

05.09. ŠT 20:30 DEVÄŤDESIATE Jonah Hill, USA, 2018

06.09. PI 18:00 PLAYMOBIL VO FILME Lino DiSalvo, Fr./Nem., 2019

06.09. PI 20:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 2019

07.09. SO 18:00 SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI (ART ON SCREEN) David Pujol, Špan., 2018

07.09. SO 20:00 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

11.09. ST 19:30 AFRIKA NA PIONIERI Marek Slobodník, SR, 2019

12.09. ŠT 19:00 SKUTOK SA STAL (PREMIÉRA) Barbora Berezňáková, SR, 2019

12.09. ŠT 20:30 LOLI PARADIČKA Richard a Víťo Staviarsky, SR, 2019

13.09. PI 18:00 LABKOVÁ PATROLA Charles E. Bastien, USA, 2018

13.09. PI 19:15 TO: Kapitola 2 Andy Muschietti, USA, 2019

14.09. SO 17:30 HODINÁROV UČEŇ Jitka Rudolfová, ČR/SR, 2019

14.09. SO 19:30 STEHLÍK John Crowley, USA, 2019

16.09. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: CHATA NA PREDAJ ČR, 2018

(Predstavenie a vstup voľný pre seniorov z Ružinova.)

18.09. ST 19:15 VTEDY V HOLLYWOODE Quentin Tarantino, USA/Brit., 2019

19.09. ŠT 19:15 POMAĽOVANÉ VTÁČA (PREMIÉRA) Václav Marhoul, ČR/SR/Ukraj., 2019

20.09. PI 18:00 ANGRY BIRDS VO FILME 2 Thurop Van Orman, USA, 2019

20.09. PI 19:45 AD ASTRA James Gray, USA, 2019

21.09. SO 18:00 MONETOVE LEKNÁ – MÁGIA VODY A SVETLA (ART ON SCREEN) Giovanni Troilo, Tal., 2018

21.09. SO 19:45 STEHLÍK John Crowley, USA, 2019

25.09. ST 19:30 AD ASTRA James Gray, USA, 2019

26.09. ŠT 19:30 NECH JE SVETLO (PREMIÉRA) Marko Škop, SR/ČR, 2019

27.09. PI 18:00 WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV Katarína Kerekesová, SR/Poľ., 2019

27.09. PI 19:30 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019

28.09. SO 16:00 Ružinovské detské kino: ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVE ZVIERAT Fr., 2016

(Predstavenie a vstup voľný pre všetky rodiny s deťmi z Ružinova.)

28.09. SO 18:00 NECH JE SVETLO Marko Škop, SR/ČR, 2019

28.09. SO 19:45 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

