Na plátne Nostalgie Tintoretto, Modigliani, Impresionisti aj Prado

Októbrová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenia umeleckých dokumentov VIZIONÁR MODIGLIANI, ktorý pripomína 100 rokov od úmrtia výtvarného génia a škandalistu, ktorý prekonal všetky legendy a stereotypy, či TINTORETTO – REBEL V BENÁTKACH, ktorý pripomína nedávnych 500 rokov od narodenia geniálneho benátskeho rodáka a jedného z najväčších mien talianskej renesancie. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na uhrančivý dokument KLIMT & SCHIELE – ERÓS A PSYCHÉ, ktorý rozpráva o obrovskom talente, snoch, ale i škandáloch a posadnutostiach slávnych rakúskych maliarov, či pohlcujúcu cestu do intímneho sveta impresionistov TAJOMNÍ IMPRESIONISTI prostredníctvom päťdesiatich unikátnych majstrovských diel zo súkromných zbierok, prvýkrát vystavených v rímskom Palazzo Bonaparte. V programe nebude chýbať ani výpravná snímka PRADO – ZBIERKA PLNÁ UMENIA, ktorá ponúkne prehliadku po slávnom španielskom múzeu v Madride, v ktorom sa nachádza vyše osem tisíc exponátov vrátane diel od géniov ako Goya, El Greco, Velázquez, Rubens, Tizian či Bosch.

Pestrú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v októbri pre divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18. Divákov čaká zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest či novinky slovenského i českého filmu.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V októbri sa návštevníci Nostalgie môžu tešiť na strhujúcu životopisnú drámu slávnej poľskej režisérky Agnieszky Holland ŠARLATÁN inšpirovanú skutočným príbehom výnimočného muža obdareného zvláštnymi liečiteľskými schopnosťami, talianske komédie S CHUŤOU TOSKÁNSKA o sile netradičného priateľstva a ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý život, francúzsku romantickú komédiu #SOMTU i vtipnú satiru na večný príbeh o spolužití žien a mužov AKO BYŤ DOBROU ŽENOU, britskú romantickú komédiu s vôňou slnečného Toskánska LÁSKA V TOSKÁNSKU či adaptáciu nesmrteľnej románovej klasiky Jane Austenovej EMMA, ale i emóciami nabitú nórsku romantickú drámu NÁDEJ so Stellanom Skarsgardom.

Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v októbri uvedie romantickú „komédiu roka“ PALM SPRINGS, ktorá sa stala sa hitom MFF Sundance 2020, vizuálne pôsobivú drámu PROXIMA o astronautke, ktorá je zároveň milujúcou matkou sedemročnej dcéry, ocenenú Cenou poroty na MFF San Sebastián 2019, či provokatívnu dánsku drámu o vzťahu staršej ženy a mladého chlapca SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ, ktorá získala Cenu divákov na MFF Sundance 2019. Catherine Deneuve a Juliette Binoche sa predstavia v rodinnej dráme PRAVDA novodobého japonského klasika Hirokazua Koreedu, ktorá bola otváracím filmom MFF Benátky 2019, kde bol ocenený i „najlepší poľský film roka“ CORPUS CHRISTI, strhujúca dráma hriechu, ktorý priniesol vykúpenie.

Nostalgia v októbri ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie: historický výpravný film Bohdana Slámu KRAJINA VE STÍNU, dokumentárne filmy MILAN SLÁDEK o svetoznámom slovenskom mímovi a RAJ NA ZEMI o slovenskom fotografovi a novinárovi Andrejovi Bánovi, dokument V SIETI otvárajúci tabuizovanú tému zneužívania detí na internete, uletenú čiernu komédiu Ondřeja Trojana BOURÁK i celovečerný dokument KAREL, ktorý prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše legendárneho Karla Gotta.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animované zábavné dobrodružstvo SUPER MAZNÁČIKOVIA.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.10. ŠT 19:30 TENET Christopher Nolan, Brit./USA, 2020

02.10. PI 18:00 PINOCCHIO Matteo Garrone, Tal./Brit./Fr., 2019

02.10. PI 20:15 BOURÁK Ondřej Trojan, ČR/SR, 2020

03.10. SO 18:00 KLIMT & SCHIELE – ERÓS A PSYCHÉ (ART ON SCREEN) Michele Mally, Tal., 2018

03.10. SO 20:00 #SOMTU Eric Lartigau, Fr., 2019

07.10. ST 19:30 NÁDEJ Maria Sodahl, Nór./Švéd., 2019

08.10. ŠT 18:30 RAJ NA ZEMI Jaroslav Vojtek, SR, 2019

08.10. ŠT 20:00 MILAN SLÁDEK Martin Šulík, SR, 2020

09.10. PI 19:30 PALM SPRINGS Max Barbakow, USA, 2020

10.10. SO 18:00 TINTORETTO – REBEL V BENÁTKACH (ART ON SCREEN) Giuseppe Domingo Romano, Tal., 2019

10.10. SO 20:00 LÁSKA V TOSKÁNSKU James D’Arcy, Brit./Tal., 2020

14.10. ST 19:30 PROXIMA Alice Winocour, Fr./Nem., 2019

15.10. ŠT 19:30 ŠARLATÁN Agnieszka Holland, ČR/Poľ./SR/Ír., 2020

16.10. PI 19:30 AKO BYŤ DOBROU ŽENOU Martin Provost, Fr./Belg., 2020

17.10. SO 16:00 V SIETI Barbora Chalupová, Vít Klusák, ČR/SR, 2019

17.10. SO 18:00 TAJOMNÍ IMPRESIONISTI (ART ON SCREEN) Daniele Pini, Tal., 2020

17.10. SO 19:45 KAREL Olga Malířová Špátová, ČR, 2020

22.10. ŠT 19:30 SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ May el-Toukhy, Dán./Švéd., 2019

23.10. PI 19:30 EMMA Autumn de Wilde, Brit., 2020

24.10. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: SUPER MAZNÁČIKOVIA 2019

24.10. SO 18:00 VIZIONÁR MODIGLIANI (ART ON SCREEN) Valeria Parisi, Tal., 2020

24.10. SO 20:00 S CHUŤOU TOSKÁNSKA Francesco Falaschi, Tal., 2018

28.10. ST 19:30 CORPUS CHRISTI Jan Komasa, Poľ./Fr., 2019

29.10. ŠT 19:30 PRAVDA Hirokazu Koreeda, Fr./Jap., 2019

30.10. PI 18:00 KRAJINA VE STÍNU Bohdan Sláma, ČR/SR, 2020

30.10. PI 20:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

31.10. SO 18:00 PRADO – ZBIERKA PLNÁ DIVOV (ART ON SCREEN) Valeria Parisi, Tal., 2019

31.10. SO 19:45 KAREL Olga Malířová Špátová, ČR, 2020

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

