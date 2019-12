Na plátne Nostalgie Vincent van Gogh i Salvador Dalí

Decembrová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu nového dokumentárneho filmu SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI, ktorý zachytáva púť životom a dielom legendárneho španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího, ale i umelcov neobyčajný vzťah s Galou, jeho ženou, múzou a spolupracovníčkou. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na mimoriadne predstavenie snímky VAN GOGH – O OBILNÝCH POLIACH A OBLAČNOM NEBI, ktorá prostredníctvom osobnej korešpondencie vracia milovaného holandského maliara na miesta jeho života a tvorby – a splieta s ním nie príliš známy osud ženy, ktorá ako jedna z prvých rozpoznala jeho talent.

Pestrú ponuku takmer dvadsiatich filmov pripravila v decembri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek.

Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý decembrový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v decembri uvedie Zlatou palmou na MFF Cannes 2019 ocenenú juhokórejskú čiernu komédiu PARAZIT o chudobnej rodine, ktorá sa rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti. Toto originálne dielo, ktoré majstrovsky pracuje s prvkami trileru, drámy i satiry, sa podľa mnohých ohlasov stalo najzábavnejším víťazom festivalu v Cannes od dôb „Pulp Fiction“. V decembrovej ponuke Nostalgie nebude chýbať ani nová romantická komédia legendárneho Woodyho Allena DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU či kriminálna dráma z New Yorku 50. rokov SIROTA BROOKLYN v réžii Edwarda Nortona.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V decembri sa môžu tešiť na taliansku komédiu S CHUŤOU TOSKÁNSKA o sile netradičného priateľstva, francúzsku komédiu VÝNIMOČNÍ od režisérov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, ktorá rozpráva o priateľstve a obetavosti dvoch mužov, ktorí svoje životy venujú starostlivosti a vzdelávaniu detí a dospievajúcich s autizmom, zábavnú nemeckú komédiu Floriana Davida Fitza 100 VECÍ, v ktorej sa najlepší priatelia Toni a Paul vďaka stávke na sto dní vzdajú všetkého, čo vlastnia, ale i britskú vianočnú romantickú komédiu LAST CHRISTMAS s pesničkami Georgea Michaela.

Decembrový program Nostalgie ponúkne aj novinky slovenskej a českej kinematografie:

Komediálnu drámu Jiřího Havelku VLASTNÍCI, ktorá zábavnou formou ukazuje, aké je náročné pre vlastníkov bytov v staršom činžovnom dome dohovoriť sa medzi sebou, a vianočnú romantickú komédiu Jakuba Kronera ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK natočenú s výnimočným hereckým obsadením v zimnom prostredí Vysokých Tatier.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu pokračovanie najúspešnejšej animovanej rozprávky všetkých čias ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2, animovaná komédia RODINA ADDAMSOVCOV o kultovej rodinke či severská dobrodružná rozprávka TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE odohrávajúca sa v kráľovstve trollov.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie vianočné rozprávkové pásmo „MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA“ a pre seniorov francúzsku rodinnú komédiu VIANOCE A SPOL., v ktorej sa predstaví sám režisér a herec Alain Chabat (Asterix a Obelix, …) a podporí ho medzi inými napríklad i Audrey Tautou (Amélia z Montmartru, …).

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

04.12. ST 19:30 SIROTA BROOKLYN Edward Norton, USA, 2019

05.12. ŠT 20:00 S CHUŤOU TOSKÁNSKA Francesco Falaschi, Tal., 2018

06.12. PI 18:00 RODINA ADDAMSOVCOV Greg Tiernan, Conrad Vernon, USA, 2019

06.12. PI 19:45 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Jakub Kroner, SR, 2019

07.12. SO 10:00 MIKULÁŠ A DETSKÉ VIANOČNÉ KINO: MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA SR/ČR, 2018. Predstavenie a vstup voľný pre rodiny s deťmi z Ružinova.

11.12. ST 19:30 PARAZIT Bong Joon-ho, Južná Kórea, 2019

12.12. ŠT 19:30 VLASTNÍCI Jiří Havelka, ČR/SR, 2019

13.12. PI 18:00 TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE Kevin Munroe, Kristian Kamp, Nór./Kan., 2018

13.12. PI 19:45 LAST CHRISTMAS Paul Feig, Brit./USA, 2019

14.12. SO 16:15 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Jakub Kroner, SR, 2019

14.12. SO 18:00 VAN GOGH – O OBILNÝCH POLIACH A OBLAČNOM NEBI (ART ON SCREEN), Giovanni Piscaglia, Tal., 2018

14.12. SO 19:45 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019

16.12. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: VIANOCE A SPOL. Franc., 2017. Predstavenie a vstup voľný pre seniorov z Ružinova.

18.12. ST 19:30 VÝNIMOČNÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2019

19.12. ŠT 19:30 100 VECÍ Florian David Fitz, Nem., 2018

20.12. PI 18:00 ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 Chris Buck, Jennifer Lee, USA, 2019

20.12. PI 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Jakub Kroner, SR, 2019

21.12. SO 18:00 SALVADOR DALÍ: HĽADANIE NESMRTEĽNOSTI (ART ON SCREEN) David Pujol, Špan., 2018

21.12. SO 20:00 LAST CHRISTMAS Paul Feig, Brit./USA, 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

