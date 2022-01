Na plytčine pri Aténach uviazlo mláďa veľryby, potápači ho dostali do mora, ale vrátilo sa späť

Potápači, veterinári a pobrežná stráž spustili v piatok záchrannú operáciu na pomoc mláďaťu veľryby, ktoré uviazlo na plytčine v prímorskej oblasti gréckej metropoly.

Podľa výskumnej organizácie Arion, ktorá poskytuje veterinárnu starostlivosť pre uviaznuté veľryby, postihnutým zvieraťom je mladý vorvaňovec zobcový.

Žije v hlbokých vodách

Tento druh zvyčajne žije v hlbokých vodách a nebolo známe, prečo uviazol v oblasti Alimos v južnej časti Atén.

Veľrybu spozorovali vo štvrtok v lokalite Vouliagmeni a privolaní potápači jej pomohli dostať sa do mora. Operácia sa zdala byť úspešne dokončená, no zviera sa v piatok ráno opäť vrátilo do plytkých vôd.

Klenot gréckych morí

„Prognóza, žiaľ, nie je dobrá,“ povedal námestník ministra životného prostredia a energetiky Giorgos Amyras s tým, že prirodzený biotop veľryby sa nachádza v hlbokej vode.

„Skutočnosť, že je v týchto plytkých vodách toľko hodín, nám nedáva veľkú nádej, ale urobíme všetko pre to, aby sme zviera, ktoré je stredomorským druhom a klenotom gréckych morí, zachránili,“ dodal Amyras.