Na pobreží Sussexu sa objavila “chemická hmla”, ľuďom spôsobila ťažkosti s dýchaním a zvracanie

LONDÝN 28. augusta (WebNoviny.sk) – Viac ako 100 ľudí museli ošetriť v nemocnici v súvislosti s podozrením na únik neznámej chemickej látky na pobreží Východného Sussexu. Ako uvádza spravodajský portál BBC, v nedeľu evakuovali pláž Birling Gap po tom, ako sa tam objavila “hmla” a ľudia sa začali sťažovať na ťažkosti s dýchaním, pálenie očí a zvracanie.

Pôvod “chemického oparu” vyšetrujú. Tamojšia polícia však predpokladá, že prišiel od mora, pričom v minulosti sa už objavili prípady, keď niečo takéto prišlo z priemyselného zariadenia vo Francúzsku. To však zatiaľ nepotvrdili.

Hasičská a záchranná služba Východného Sussexu informovala, že je “veľmi nepravdepodobné”, že by to bol chlór, pričom podľa polície sú účinky látky síce nepríjemné, ale nie nebezpečné. Okresná nemocnica v Eastbourne ošetrila 133 ľudí.

