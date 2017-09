Na počesť zosnulého Leonarda Cohena vyjde nový album

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Fanúšikovia a fanúšičky zosnulého kanadského speváka Leonarda Cohena sa môžu tešiť na nový album.

Nahrávka Sincerely, L. Cohen: A Live Celebration of Leonard Cohen sa dostane na trh v digitálnej podobe 21. septembra, kedy by interpret oslávil 83. narodeniny. Ide o záznam koncertu, ktorý sa konal 24. januára na počesť známeho pesničkára.

Titul vyjde 24. novembra na dvojvinyle. Výťažok z predaja poputuje na konto neziskovej organizácie Preemptive Love Coalition, ktorá pomáha rodinám postihnutých terorizmom na Strednom východe. Z albumu si je už možné vypočuť skladbu Hallelujah, ktorú nahral Delicate Steve. Okrem neho sa na nahrávke podieľali napríklad aj Lenny Kaye, Lee Ranaldo, Elvis Perkins, Holly Miranda, Leslie Mendelson a ďalší.

Leonard Norman Cohen

* debutoval v roku 1967 albumom Songs Of Leonard Cohen. Nasledovali štúdiovky ako napríklad New Skin For The Old Ceremony (1974), I’m Your Man (1988), The Future (1992), Ten New Songs (2001), Dear Heather (2004), Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) či posledná You Want It Darker (2016). Okrem toho má na konte aj niekoľko koncertných záznamov a kompilácií. Medzi jeho známe skladby patria napríklad Suzanne, So Long, Marianne, Dance Me To The End Of Love a spomínaná Hallelujah. Od roku 1991 je členom Kanadskej hudobnej siene slávy, od roku 2008 Rock’n’rollovej siene slávy a v roku 2010 mu udelili prestížnu cenu Grammy za celoživotné dielo. Venoval sa tiež literatúre. Zomrel 7. novembra 2016 vo veku 82 rokov.

Tracklist albumu Sincerely, L. Cohen: A Live Celebration of Leonard Cohen:

01 Delicate Steve – Hallelujah

02 Leslie Mendelson – Sisters of Mercy

03 Osei Essed – Diamonds in the Mine

04 Holly Miranda / Joan as Police Woman / Invisible Familiars – I’m Your Man

05 Josh Ritter – Chelsea Hotel #2

06 Amy Helm – Hey, That’s No Way to Say Goodbye

07 Elvis Perkins – Is This What You Wanted

08 Richard Thompson – Bird on the Wire

09 Richard Thompson – Story of Isaac

10 Lenny Kaye – Beautiful Losers

11 Ian O’Neil – Memories

12 Cassandra Jenkins – In My Secret Life

13 Teddy Thompson – Ballad of the Absent Mare

14 Alana Amram – Suzanne

15 Lee Ranaldo – Famous Blue Raincoat

16 Will Sheff & Friends – So Long, Marianne

Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.