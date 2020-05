Na pomoc charitám vydraží hudobné vydavateľstvo Island Records aj ihličky Amy Whinehouse

Hudobné vydavateľstvo Island Records bude dražiť ihličkové topánky zosnulej speváčky Amy Winehouse či text piesne Where the Streets Have No Name ručne napísaný spevákom kapely U2 Bonom.

Predmety ponúkne v rámci One Love Covid-19 Relief Auction, ktorej cieľom je pomôcť charitám počas pandémie nového koronavírusu. Zisky z aukcie poputujú britskej asociácii NHS Charities Together a americkej neziskovke Feeding America.

Podpísaný boxset Joshua Tree

Spomínaný text piesne od U2 dostane kupec spolu s podpísaným boxsetom Joshua Tree. Ručne napísané texty dávajú do dražby aj Annie Lennox, Beth Gibbons z kapely Portishead či Jon Bon Jovi.

Záujemcovia a záujemkyne si tiež môžu vydražiť lekciu hry na bendžo s podpísaným hudobným nástrojom od kapely Mumford & Sons, lekciu hry na gitaru a syntetizátor od Adriana Utleyho z Portishead, súkromnú prehliadku známych Abbey Road Studios či pobyt v hoteli Strawberry Hill na Jamajke, ktorý vlastní zakladateľ Island Records Chris Blackwell.

Dražia aj streamované koncerty

V ponuke sú aj hudobné nástroje od Shawna Mendesa, Bena Howarda, OneRepublic alebo Bombay Bicycle Club, odevy od Jessie Buckley, Seana Paula, Dizzeeho Rascala, Hoziera, Elly Eyre či Catfish & the Bottlemen i cena Mobo pre najlepšieho hip-hopového umelca, ktorú dáva do aukcie rapper Giggs.

Dermot Kennedy či Jamie Cullum zase napríklad dražia súkromné streamované koncerty.

Aukcia sa uskutoční online 21. mája. Moderovať ju bude herec Billy Porter. Dražené predmety si záujemcovia a záujemkyne môžu prezrieť, a tiež si na ne prihodiť, na webstránke aukčného domu Omega Auctions.