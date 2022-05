Krajči splnil svoju misiu a končí na poste generálneho manažéra HC Slovan Bratislava

Po dvoch sezónach končí Maroš Krajči na pozícii generálneho manažéra extraligového hokejového klubu HC Slovan Bratislava.

Misia splnená

Päťdesiatštyriročný funkcionár sa na spomenutý post vrátil v lete 2020 po príchode nových majiteľov do tímu, predtým pre Slovan pracoval v rokoch 2000 až 2017. Informuje o tom oficiálny web „belasých“.

„Svoju misiu som splnil. Slovan získal vo svojej jubilejnej storočnicovej sezóne vytúžený titul, čo bol náš hlavný cieľ. Teraz už treba dať šancu niekomu inému. So súčasnými majiteľmi som mal počas ostatných dvoch rokov veľmi dobré vzťahy. Vždy im ako celoživotný fanúšik Slovana zostanem vďačný za to, že pred dvomi rokmi klub v ťažkej situácii zachránili, finančne stabilizovali a nasmerovali k aktuálnemu úspechu,“ povedal Krajči, ktorý bol GM Slovana aj pri tituloch v rokoch 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 a 2012.

Tím maká ďalej

Na miesto Krajčiho nastúpi čoskoro nový športový riaditeľ, klub ho spolu s doplnením realizačného tímu a zverejnením prvých posíl plánuje predstaviť na tlačovej konferencii krátko po skončení svetového šampionátu vo Fínsku.

„Neznamená to však, že dovtedy budeme čakať so založenými rukami. Manažment s realizačným tímom spoločne už niekoľko týždňov vyberá a kontaktuje hráčov, o ktorých sme presvedčení, že budú vhodným doplnením nášho mužstva a zapadnú do nášho systému. S prvými menami zoznámime fanúšikov začiatkom júna,“ povedal člen predstavenstva a jeden z akcionárov klubu Pavol Hofstädter.

Slovan Bratislava v sezóne 2021/2022 ovládol základnú časť hokejovej extraligy a na ceste za titulom vyradil v play-off tímy z Prešova, Košíc a vo finále aj HK Nitra.