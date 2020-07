Na prihlásenie sa do ceny za inováciu v politike zostáva ešte 10 dní

Politici, ktorí majú odvahu robiť veci inak, sú kreatívni, zapájajú do rozhodovania ľudí a dosahujú reálne výsledky – práve takým patrí ocenenie Innovation In Politics Award. Na prihlásenie sa do aktuálneho ročníka zostáva ešte 10 dní. Tento rok pribudla aj nová kategória venovaná vyrovnávaniu sa s pandémiou Covid-19.

Slovensko sa do celoeurópskej súťaže Innovation in Politics Award zapája tento rok po prvýkrát. Aktuálne je za tuzemsko prihlásených viac ako 10 projektov, projekty však stále možno prihlásiť. Uzávierka prihlášok bola predĺžená do 27. júla 2020.

Cieľom ocenenia Innovation in Politics je prezentácia práce odvážnych a kreatívnych politikov zo všetkých úrovní verejnej správy. Finalisti súťaže sú inšpiráciou pre všetkých politikov, aby prostredníctvom kvalitnej práce posilňovali dôveru v demokraciu. Ocenenie sa štandardne udeľuje v deviatich kategóriách: kvalita života, ekonomika, ekológia, vzdelávanie, demokracia, digitalizácia, ľudské práva, regionálny rozvoj a komunita. Tento rok pribudla aj ďalšia kategória – corona kríza. Určená je politikom a ich tímom, ktorí sa inovatívne vyrovnali s dôsledkami pandémie koronavírusu.

Do súťaže môžete projekty prihlásiť priamo na stránke www.innovationinpolitics.eu.

Porota ocenenia Innovation in Politics je každoročne zostavená z viac ako tisícky bežných európskych občanov. Práve oni rozhodujú o tom, ktorý projekt je najinovatívnejší a má najväčší dopad na ich životy. Možnosť stať sa porotcom majú všetci občania EÚ, ktorí do 31. augusta vyplnia prihlášku na stránke www.innovationinpolitics.eu. Finalisti budú známi na konci septembra.

Pre viac info o projekte kontaktujte slovenského partnera Innovation in Politics:

Seesame

Michaela Benedigová

benedigova@seesame.com

