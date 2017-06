Ministerstvo obrany láka do svojich radov, na prihlásenie do vojenskej služby zostáva päť dní

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Záujemcom o tohtoročný výcvik dobrovoľnej vojenskej prípravy zostáva na prihlásenie sa už len necelý týždeň. Čas majú do piatka 23. júna. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

Ministerstvo obrany tvrdí, že najmä pre mladých ľudí je to jedinečná príležitosť na zlepšenie svojich fyzických a psychických schopností pod vedením profesionálnych vojakov. Zároveň je to v súčasnosti jediná legálna možnosť, ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti mimo vstupu do ozbrojených síl a ostatných bezpečnostných zborov.

Za 11-týždňový výcvik dostane každý absolvent finančný príspevok viac ako 1 100 eur. Podľa rezortu obrany by však motiváciou malo byť aj vlastenectvo a záujem o obranu Slovenska. Zatiaľ sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy prihlásilo 179 ľudí. Neznamená to však, že automaticky budú všetci prijatí. Musia absolvovať napríklad vstupné lekárske vyšetrenie a posúdenie psychických spôsobilostí.

Plánom rezortu obrany je ročne vycvičiť 150 dobrovoľných vojakov, ktorí sa po absolvovaní prípravy automaticky stanú súčasťou záloh SR s možnosťou zapojiť sa aj do aktívnych záloh. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.

Tohtoročný výcvik príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa uskutoční v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin od 2. augusta do 17. októbra.