Na prvom albume Lukáša Adamca si zahrala naša muzikantská prvá liga

BRATISLAVA 7. júla (WebNoviny.sk) – LUKÁŠ ADAMEC – takto jednoducho a stručne nazval Lukáš Adamec svoj prvý album, ktorý oficiálne vychádza 13. júla 2017.

Lukášov jedenásť pesničkový debut vznikal od februára do apríla v prešovskom štúdiu Martina Migaša UMPAX, v ktorom sa stretli tí najlepší slovenskí muzikanti. Hviezdne obsadenie zorganizoval Lukášov dlhoročný muzikantský súputník a producent albumu Tomáš Okres.

„Tomi do štúdia pozval našich kamarátov, ktorí zároveň patria medzi slovenskú muzikantskú elitu, čo je skvelá kombinácia“, teší sa Lukáš a menuje ľudí, s ktorými na albume spolupracoval.

„Basu hral Maťo Gašpar, bicie Marcel Buntaj, perkusie Jožko Dvořák, s ktorým hrávam už roky. So sólovými gitarami nám pomohol Peťo Bič, ostatné gitary nahral Peťo Tomko, klávesy Marián Čekovský a Zoli Sallai, saxofón Mário “Gapa” Garbera, trúbku Paľo Jeňo. Kvarteto LenART Quarte aranžoval Adrián Harvan. Som veľmi rád, že Tomi Okres bol pri tom a pomáhal mi. Strávil nie deväťdesiatdeväť, ale celých sto percent času v štúdiu. Dohliadol na to, ako bude vyzerať celkový aranž cédečka a tiež na to, ako budú vyzerať jednotlivé songy. Našim zámerom bolo, aby album znel a bol nahraný “živo”, naturálne, čo sa aj podarilo.“

Je pestrý muzikantsky, hudobne aj štýlovo

Základ albumu vznikal celkom neplánovane a nenápadne už pred 3 rokmi, keď sa Lukáš vydal na sólovú dráhu a začal hrať s Tomim Okresom a Jožkom Dvořákom.

„Okrem prebratých pesničiek sme hrali aj naše vlastné, postupne sa nám ich nazbieralo asi dvadsať. Nevznikali účelovo za vydaním albumu. Písali sme ich len tak spontánne, o albume sme vtedy vôbec neuvažovali. Impulz k vydaniu cédečka vyšiel od známych, ktorí nás presvedčili o tom, že už je čas urobiť môj sólový album“, vraví Lukáš.

Album Lukáš Adamec je pestrý muzikantsky, hudobne aj štýlovo. Obsahuje veci rockové a tiež aj balady, ktoré Košičan veľmi rád spieva. „Všetci títo muzikanti dali do albumu svoje srdiečko a tvar, ktorý sa mi veľmi páči a dúfam že sa bude páčiť aj ľuďom. V tejto dobe sa možno očakáva niečo elektro – moderno – anglické, ale takýto môj album nie je. Ja som Lukáš Adamec, ktorý najradšej spieva slovensky a také piesne, ktoré sa dajú zahrať na gitare pri táboráku, alebo doma. Nazval by som ich východné. Kapely ako No Name, IMT Smile, Peter Lipa, Katka Knechtová, Peter Nagy a ďalší mnohí dobrí muzikanti z východu píšu svoje pesničky tak, že sa dajú veľmi ľahko zapamätať a hrať. Je to živá hudba od srdca a taký je aj môj album.“

Singel a klip o zakázanom ovocí

Pár dní pred vydaním albumu vyšiel aj prvý singel Horúca láska, ku ktorému režisér Michal Kunes Kováč v týchto dňoch nakrúca klip. Horúca láska je chytľavá, skladba so živým, tanečným rytmom, rómskym temperamentom a východniarskym srdcom.

„Keď sme túto skladbu poslali na otextovanie Vladovi Krauszovi, tak mu napadol tento text o zakázanom ovocí, zakázanej láske Košičana ku kráske z Luníka. Mal som trocha obavy, ako to ľudia prijimú, ale v tom texte je vyjadrená láska a len láska, tak hlavne nech to berú s nadhľadom. Ak by to niekto bral náhodou bez nadhľadu, tak nech sa zamyslí nad tým, o čom tam spievam. Spievam tam o láske a láska nemôže byť nikdy zlá“, hovorí Lukáš.

Album Lukáš Adamec bude pokrstený na jeseň, kedy sa chystá aj koncertné turné po slovenských mestách.