Na pultoch obchodov je o niečo viac slovenských výrobkov, potravinári však zostávajú skeptickí

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Prepad podielu slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov sa v roku 2018 zastavil a po miernom náraste oproti vlaňajšku o 0,5 percentuálneho bodu predstavuje 37,7 %.

Naďalej je to nízke číslo

Informoval o tom vo štvrtok na brífingu prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel Poturnay na základe výsledkov prieskumu agentúry GfK o podiele vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Potravinári však súčasný podiel nepovažujú za úspech, pretože podľa Poturnaya ide naďalej o veľmi nízke číslo v porovnaní s okolitými krajinami. Cieľom slovenských potravinárov je dosiahnuť podiel slovenských výrobkov aspoň 50 %.

Dlhodobé merania GfK od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal, v roku 2018 sa tento pokles zastavil a naopak, mierne stúpol.

„V posledných mesiacoch sme zaznamenali zvýšenú snahu obchodných reťazcov o získavanie slovenských dodávateľov, ako aj ich spoločnú iniciatívu s ministerstvom pôdohospodárstva, ktorá viedla k zavádzaniu tzv. regionálnych pultov. Túto snahu, samozrejme, oceňujeme, pretože len spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán sa nám podarí zvrátiť veľmi nelichotivú situáciu v slovenskom potravinárstve,“ uviedol prezident PKS.

Potreba sadnúť si za rokovací stôl

Zároveň však upozornil, že regionálne pulty ani malí dodávatelia sami osebe výrazné zvýšenie podielu slovenských potravín neprinesú. „Sú však vynikajúcim nástrojom na to, aby sa ku slovenským spotrebiteľom dostali kvalitné potraviny vyrobené v ich regióne. Pre ministerstvo aj samotné reťazce by to mal byť signál, že je potrebné si opätovne sadnúť za jeden stôl s potravinármi, dôkladne prediskutovať situáciu v slovenskom potravinárskom priemysle a priniesť také riešenia, ktoré nás dostanú minimálne na úroveň roka 2011, kedy bol podiel na úrovni 50 %“ pokračoval Poturnay.

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (67 %), vody a minerálky (55 %), pivo, víno, liehoviny a destiláty (49 %) a balené mäsové výrobky (47 %).

Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií cukrovinky nečokoládové (9 %), oleje (10 %), konzervované produkty (13 %) a cukrovinky čokoládové (18 %). Podiel vystavenia slovenských výrobkov ostal vo väčšine kategórií podľa prieskumu GfK stabilný, poklesol iba v kategórii vína.

Nové technológie

Najviac slovenských potravín je už tradične na regáloch reťazcov COOP Jednota (56 %) a CBA (50 %), najmenej v reťazci Lidl (16 %). Podiel vystavenia slovenských výrobkov mierne vzrástol oproti minulému roku v reťazci Lidl, Tesco a CBA, poklesol v Metre.

V ostatných reťazcoch ostal nezmenený na úrovni predchádzajúceho roka. Podiel vystavenia slovenských výrobkov v jednotlivých typoch predajní zostal oproti minulému roku stabilný.

Aby sa podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodných reťazcov výrazne zvýšil, je podľa PKS potrebné aktívne podporovať zavádzanie nových technológií a inovácií. „V neposlednom rade musí štát vytvárať také podmienky na podnikanie, aby existujúce potravinárske podniky zostali konkurencieschopné a aby sa výroba nepresúvala do iných krajín,“ dodal Poturnay.