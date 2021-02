Na reformu súdnictva štát obetuje stovky miliónov eur. Bude výsledok stáť za to?

Očakávaná reforma súdnictva z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sľubuje veľa. Kratšie súdne konania, špecializáciu sudcov, transparentnosť či vyššiu právnu istotu pre občanov.

Návrh zákona, ktorý to má zaviesť, sa v súčasnosti pripomienkuje. Ak by prešiel v súčasnej podobe, štátnu pokladnicu by to stálo stovky miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktoré vlani v novembri vypracovalo ministerstvo k reforme súdnej mapy.

Rôzne zdroje

Z kapitoly ministerstva spravodlivosti by podľa tohto dokumentu mali byť financované osobné výdavky zamestnancov súdnictva, prevádzkové výdavky súdov, výdavky na súdne konanie a na informačné systémy súdnictva a nevyhnutnú obnovu hardvéru.

Zo zdrojov štátneho rozpočtu majú byť hradené výdavky súvisiace so zmenami vyplývajúcimi zo súdnej mapy. Zriadenie troch nových správnych súdov v Nitre, Žiline a Košiciach bude v prvom roku stáť 19,6 milióna eur a v ďalších rokoch 16,6 milióna.

Tieto náklady súvisia najmä s rozšírením počtu sudcov o 90 a tiež o ďalší justičný personál. Peniaze majú byť použité aj na priestorové zabezpečenie a ostatné materiálno-technické zabezpečenie troch súdov.

Sťahovanie súdov v nadväznosti na nové členenie súdov v rámci novej súdnej mapy bude podľa odhadov ministerstva stáť zhruba päť miliónov eur.

Najviac zhltnú nové súdne obvody