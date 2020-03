Na riziko pádu PS/Spolu sme upozorňovali už v októbri 2019

Webnoviny už v októbri 2019 upozorňovali lídra PS/Spolu Michala Trubana na záludnosť politiky: „Netušíte, o čom je politika,“ povedali redaktori webnoviny.sk v rozhovore Trubanovi. Prieskumná agentúra Polis vtedy koalícii PS/Spolu namerala okolo 10 percent.

„Riadime sa len podľa výsledkov renomovaných prieskumných agentúr AKO a Focus. Preto čísla zo spomínaného prieskumu ani nekomentujeme,“ reagoval vtedy Truban.

Je po všetkom

Dvojičky Truban – Beblavý sú ako predsedovia od pondelka v politickom dôchodku. „Príčin je mnoho, ale budem úprimný, strany sú predovšetkým vnímané cez lídrov a Michal Truban zlyhal na plnej čiare, prepáč Michal, píše na svojom profile Robert Mistrík, bývalý prezidentský kandidát, ktorého meno sa stále skloňuje v súvislosti s návratom do politicko-verejného života.

Webnoviny upozorňovali Trubana na možné problémy

Redaktori Webnovín ešte v polovici októbra v rozhovore s predsedom PS Michalom Trubanom poznamenali, že nevie, do čoho ide a že mu chýba politická skúsenosť. Reagoval, že vie: „Mojou výhodou je, že do politiky prinášam novú energiu a iný pohľad, ktorý bol doteraz nepredstaviteľný,“ poznamenal Truban. Vývoj od októbra 2019 do sobotňajších volieb však predsa len ukázal, že podcenil hrozby spojené s nedostatkom skúsenosti či nálady voličov mimo hlavného mesta.

Priame ohrozenie sa ukázalo začiatkom januára

Druhé upozornenie na ohrozenie koalície PS/Spolu prišlo v januári tohto roku. Agentúra Median namerala už len 7,5 percenta popularity – ako dvojkoalícia sa ocitli uprostred zóny ohrozenia. Namiesto zváženia ako ďalej, poradcovia PS/Spolu sa na sociálnych sieťach „obuli“ do prieskumnej agentúry aj samotného portálu Webnoviny. „Tieto voľby ukázali, že tradičné médiá upadajú nielen ekonomicky, ale výrazne upadá aj ich vplyv. Sú nenahraditeľné pre demokraciu, investigatívu, pre odhaľovanie korupcie a pre bežné informovanie o dianí doma i vo svete,“ upozorňuje Mistrík na preceňovanie úlohy nových médií a sociálnych sietí.

Komu niet rady, tomu niet pomoci

Jeden z kandidátov koalície, Pavel Macko, vtedy nepovažoval prieskum za dôveryhodný. „Na základe priebehu predvolebnej kampane si ale myslím, že máme viacej percent,“ usúdil. Ešte ostrejší boli PS/Spolu na sociálnych sieťach, namiesto toho, aby sa zamysleli na vážnosťou situácie.

Líder koalície Truban v posledných predvolebných debatách priznal, že mu chýbalo trochu pokory. Uvedomil si to však veľmi neskoro.