Na rozvoj regiónov pôjde viac ako milión eur, peniaze získali projekty mimovládnych organizácií

Projekty mimovládnych organizácií zamerané na rozvoj regiónov získajú podporu v objeme 1,1 mil. eur. Pomoc až do výšky 50-tis. eur získali napríklad projekty regionálneho cestovného ruchu, rôzne aktivity na podporu ekológie, dobrovoľníctva, vzdelávania, kultúry či záchranu pamiatok.

Ako vo štvrtok informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), týmto a iným cieľom sa venuje 33 projektov mimovládnych organizácií, ktoré uspeli v jeho jarnej výzve na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov.

Záujem mimovládnych organizácií bol veľký

„Podpora regiónov je pre nás prioritou. Práve mimovládne organizácie patria medzi dôležitých aktérov ich rozvoja,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).

„Keďže o výzvu bol veľký záujem mimovládnych organizácií, hľadáme možnosti, ako sumu na ich podporu navýšiť,“ dodala.

Podporu získali aj projekty súvisiace s COVID-19

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa o podporu mohli uchádzať aj projekty venované zmierneniu dopadov COVID-19 na život ľudí v regiónoch. Do výzvy prišlo spolu 538 žiadostí. Hodnotiaca komisia vybrala 33 projektov, ktoré získali najvyšší počet bodov a po kontrole a splnení pravidiel môžu získať dotáciu od štátu.

Ďalších 135 projektov síce získalo dostatočné hodnotenie, ale zaradili sa len do zásobníka projektov. Dotáciu budú môcť získať v prípade, ak by sa našli dodatočné zdroje, prípadne by dotáciu nezískali niektoré projekty z prvej skupiny. Zvyšných 370 projektov nezískalo dostatočné hodnotenie.