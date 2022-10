Na severe Moldavska spadla ruská raketa, útoky boli zacielené na vodnú elektráreň na rieke Dnester (foto)

Na severe Moldavska v pondelok dopadla ruská raketa. Informuje o tom ukrajinský portál Európska pravda s odvolaním sa na moldavské ministerstvo vnútra.

Raketu, ktorá dopadla na okraj obce Naslavcea v okrese Ocnita, podľa ministerstva zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana. Nehlásia zatiaľ žiadne obete, len rozbité okná na niekoľkých domoch.

Moldavské ministerstvo tiež uvádza, že podľa ukrajinských úradov Rusi útočili na vodnú elektráreň na rieke Dnister, ktorá sa nachádza na ukrajinskom území, len desať kilometrov od moldavskej hydroelektrárne Naslavcea. Záplavy podľa nich nehrozia.

„Sily ministerstva vnútorných záležitostí v súčasnosti uzavreli oblasť, kam spadla raketa, s cieľom zabrániť možnému nebezpečenstvu a na mieste pracuje dokumentačný tím,“ uvádza sa v správe ministerstva.

#Moldova 🇲🇩: A rocket attack was carried out against the „Ministry of State Security“ in #Transnistria —near the border with #Ukraine 🇺🇦.

The attack was apparently carried out with an RPG-22 „Netto“ and a noteable RMG (bunk-buster derivative of RPG-27/RShG-1) rocket launchers. pic.twitter.com/uTqX8jdJzT

