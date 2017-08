Na severe Slovenska hrozia povodne, meteorológovia vydali výstrahu

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred prívalovými povodňami na severe Slovenska, ktoré môžu spôsobovať škody na majetku menšieho rozsahu.

Výstraha prvého stupňa platí od soboty od 18:00 do pondelka do 6:00, a to v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina – sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina – Rajčanka.

Informoval o tom SHMU na svojej internetovej stránke.