Na škótskom ostrove našli nečakaný nález, vedkyňa o dinosauriu kosť takmer zakopla pri behu

Istej vedkyni v Škótsku sa podaril zaujímavý objav, keď bežala po pobreží malého ostrova Eigg.

Keď sa Elsa Panciroli náhlila za svojím tímom, s ktorým tam vykonávala paleontologický výskum, narazila totiž na 166 miliónov rokov starú dinosauriu kosť.

Dinosaurie kosti našli doposiaľ len na ostrove Skye

Zhruba 50 centimetrov dlhá kosť z končatiny patrila dinosaurovi zo skupiny stegosaurov z obdobia strednej jury. Je to pritom prvá fosília dinosaura, ktorú našli na Eiggu.

V Škótsku dinosaurie skameneliny v minulosti našli len na ostrove Skye a na Eiggu, kde po dinosaurích ostatkoch pátrajú už zhruba 200 rokov, dosiaľ odhalili len fosílie morských jašterov a rýb.

Fosílie zo strednej jury sú vzácne

Panciroli vysvetlila, že jej tím hľadal fosílie, no neočakával, že objavia dinosaura. „Bol to tak trochu objav vedený šťastenou. Bolo to ku koncu dňa, ja som bežala, aby som dohonila zvyšných členov tímu, ktorí boli celkom ďaleko. Uvedomila som si, že som prebehla cez niečo, čo nevyzeralo úplne v poriadku. V tom čase nebolo jasné, akému zvieraťu to patrilo, ale bolo bez pochýb jasné, že to bola dinosauria kosť,“ opísala objav vedkyňa, ktorá pracuje pre Škótske národné múzeá.

Podľa Panciroli je objav „veľmi významný. „Celosvetovo sú fosílie zo strednej jury vzácne a jediné dinosaurie fosílie nájdené v Škótsku boli na ostrove Skye. Táto kosť je 166 miliónov rokov stará a poskytuje nám dôkaz, že v tom čase žili v Škótsku stegosaury,“ objasnila. Fosília z Eiggu je už súčasťou zbierky Škótskeho národného múzea v Edinburghu.