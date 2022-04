Na Slovensko by malo prísť približne 200 českých vojakov, dorazia aj z iných krajín

Na Slovensko by malo v pondelok a v utorok 5. apríla prísť približne 200 českých vojakov. Spolu s nimi príde aj ďalší zabezpečovací personál, ktorý sa po splnení úloh presunu vráti do Českej republiky. Pôjde o takzvanú predsunutú skupinu, ktorá vytvorí podmienky na neskorší príchod celého plánovaného kontingentu.

Celkovo by malo na Slovensku byť v rámci takzvanej predsunutej prítomnosti vojakov NATO do 600 vojakov z Českej republiky. Aktuálne sa na Slovensku nachádza aj približne 400 amerických, nemeckých a holandských vojakov v rámci schválenej aktivity NATO. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Vláda a parlament odsúhlasil prítomnosť zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Na Slovensku by malo pôsobiť 2 100 vojakov členských krajín NATO.

Podľa schváleného materiálu by malo na Slovensko prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) sa tiež dohodol so slovinským rezortným partnerom Matejom Toninom na prítomnosti do 200 slovinských vojakov.