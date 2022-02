Na Slovensko by mohlo prísť 1200 vojakov NATO a od USA chceme systémy Sentinel

aktualizované 26. februára 12:37

Nemecko bude robustne participovať na prítomnosti jednotiek Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku. Zároveň budú na Slovensko dodané vojenské systémy Patriot. Po sobotňajšom mimoriadnom rokovaní vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Intenzívne rokovania

Podľa šéfa rezortu obrany sa tak na Slovensku objavia moderné a účinné systémy protivzdušnej obrany. Nemecko spoločne s Holandskom k nim vyšle aj personál, ktorý bude súčasťou vytvorenej predsunutej jednotky IFP na území Slovenskej republiky.

Minister zároveň uviedol, že prebiehajú intenzívne rokovanie aj s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Slovensko tiež požiadalo Spojené štáty americké o dodanie systémov Sentinel, teda pasívne senzory na ochranu východnej hranice Slovenska. V prípade, ak USA požiadavke vyhovejú, nasadia aj 40 člennú posádku, ktorá by sa o systémy starala.

Technológie za miliardu

Naď dodal, že v nasledujúcich týždňoch predloží vláde SR materiál, v ktorom ju bude žiadať o súhlas s prítomnosťou jednotky, ktorá bude mať približne 1 200 zahraničných účastníkov na území Slovenska. „Dnes sa Slovenská republika pridala k Maďarsku, k Bulharsku a Rumunsku a pripravuje našich spojencov z NATO do predsunutej prítomnosti aj na území Slovenskej republiky,“ potvrdil Naď.

Naď spresnil, že pokiaľ by sa Slovensku podarilo dosiahnuť dohodu na vojenskej podpore zo strany spojencov, cena technológií, ktoré by sa dostali na Slovensko, by prevýšila jednu miliardu. Jednotka na území Slovenska by predstavovala veľkosť zhruba 1 500 vojakov, vrátane slovenských. „Jej umiestnenie by bolo na viacerých lokalitách. Predpokladáme, že primárne vo vojenských výcvikových priestoroch,“ skonštatoval minister.

V súvislosti so šírením nepravdivých informácií minister vyzval občanov k tomu, aby si informácie overovali. „Civilné obyvateľstvo nevoláme ani v rámci záloh a už vôbec nie v rámci mobilizácie,“ zdôraznil minister.