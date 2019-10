Na Slovensko dorazí babie leto, teploty stúpnu až k 25 stupňom Celzia

V závere týždňa na Slovensko dorazí Babie leto. Podľa portálu iMeteo.sk teploty stúpnu až k 25 stupňom Celzia.

„Dnes a v utorok nás čaká premenlivá oblačnosť, no s nízkymi teplotami. Nočné teploty budú klesať aj pod bod mrazu a denné teploty budú stúpať len k 15 stupňov Celzia,“ uvádza portál. Potom však príde zmena a teploty začnú stúpať. Po studenom víkende by tak ten nasledujúci víkend mal byť nadpriemerne teplý.

Ako ďalej avizuje spomínaný portál, od stredy sa začne otepľovať a v závere týždňa by na naše územie malo doraziť Babie leto. „Už v piatok by teplota počas dňa mala na našom území stúpať aj nad 20 stupňov Celzia a pred nami sa črtá slnečný a teplý víkend. Pri slnečnom počasí by denné teploty mali stúpať na 16 až 23 stupňov Celzia,“ predpokladá portál.

Teploty by mali vyvrcholiť na začiatku budúceho týždňa, keď je podľa iMeteo.sk pravdepodobnosť, že v najteplejších lokalitách vystúpia teploty až k hranici 25 stupňov Celzia. Čakajú nás tak mimoriadne teplé dni. Denné teploty by totiž mali byť o 6 až 9 stupňov Celzia vyššie ako je na súčasnú ročnú dobu, teda na polovicu októbra, bežné.