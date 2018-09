Na Slovensko mieri Cirque du Soleil so šou inšpirovanou filmom Avatar

BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk) – Svetoznáme zoskupenie Cirque du Soleil po obrovskom úspechu u slovenského publika opäť prichádza do Bratislavy už so svojou piatou šou.

Slovenskí diváci sa spolu s artistami unikátneho Cirque du Soleil ocitnú na dychvyrážajúcej planéte Pandora a prežijú tak príbeh Na’vijčanov odohrávajúci sa tisícky rokov pred udalosťami zachytenými vo filme AVATAR od Jamesa Camerona.

Históriu, ktorá sa udiala predtým než prvý človek vkročil na Pandoru slovenskému publiku Cirque du Soleil ponúkne počas siedmych predstavení na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave od 28. februára do 3. marca 2019.

Vizuálne dychberúca scéna

TORUK – The First Flight (prvý let) , inšpirovaný filmom Jamesa Camerona, AVATAR, divákov, vďaka vizuálne dychberúcej scéne, prenesie na planétu Pandora. Publikum tak zažije príbehovú odyseu prostredníctvom nového sveta predstavivosti, objavu a možnosti.

aplikuje svoj jedinečný štýl na imaginárny svet Jamesa Camerona prostredníctvom strhujúceho spojenia prenikavých vizuálov, bábkarstva a pódiového umenia sprevádzaného filmovou hudbou a spája tak dve pribuzné umelecke vízie, ktoré podnecujú predstavivosť.

Toto živé pohlcujúce vystúpenie taktiež nesie príznačný rukopis režisérov a multimediálnych inovátorov Michela Lemieux a Victora Pilona. Dej je stelesnená óda na Na’vijske symbiotické spolužitie s prírodou a ich vierou založenou na základnom vzájomnom prepojení všetkého živého.

Príbeh prerozpravaný Na’vijskym rozprávačom

TORUK – The First Flight (prvý let) je mytický príbeh prerozpravaný Na’vijskym rozprávačom odohravajúci sa tisícky rokov pred udalosťami zachytenými vo filme AVATAR a predtým než prvý človek vkročil na Pandoru.

Pod hrozbou prirodnej katastrofy, ktorá by zničila Strom duší, sa dvaja Omatikaya chlapci Ralu a Entu, na prahu dospelosti rozhodnú vziať udalosti do vlastných rúk.

Spoločne s ich novou priateľkou Tsyal sa vydajú na výpravu do vznášajúcich sa hôr nájsť vznešeného červeno-orandžového predátora, ktorý vládne Pandorskym oblohám – Toruka. Proroctvo záchrany sa naplní, keď z klanov povstane čistá duša, ktorá po prvýkrát osedlá Toruka a zachráni tak Na’vi pred strašným osudom.