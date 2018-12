Na Slovensko sa dostal nelegálny chemický postrek rastlín, kriminalisti zadržali muža z Ukrajiny

BRATISLAVA/MICHALOVCE 21. decembra (WebNoviny.sk) – Zakázané chemikálie z Ukrajiny našli minulý týždeň v priemyselnom areáli v Michalovciach kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS).

Zaistili viac ako 1 000 litrov pesticídov, herbicídov a insekticídov. Išlo o prípravky, ktoré na území Slovenska nemajú príslušnú autorizáciu. Ich predajom by obchodníci zarobili asi 150 000 eur. Nelegálne chemické látky, ktoré by stačili na chemický postrek takmer 5 000 hektárov rastlín a pôdy, chceli pašeráci využiť na obchodné účely. Časť z nich mali naloženú v aute so slovenským evidenčným číslom.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, chceli ich predať slovenským poľnohospodárom, ktorí si takto obstarávajú lacnejšie prípravky na ochranu rastlín i za cenu poškodzovania životného prostredia.

V priestoroch našli aj takmer 3 500 nelegálnych cigariet JIN LING bez slovenských kontrolných známok. V tomto prípade by finančný únik na dani predstavoval 360 eur. Zadržali jedného Ukrajinca, je v policajnej cele. Vyšetrovateľ finančnej správy začal trestné stíhanie pre prečin vo veci porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou.